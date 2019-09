El bisbe de Girona creu que cal «conèixer el desig ciutadà» per «l'encaix amb Espanya»

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, defensa "la possibilitat de decidir malgrat això signifiqui plantejar-se canviar o aprofundir lleis fonamentals": "Conèixer què desitgem els ciutadans és fonamental per assumir decisions, siguin les que siguin, i per configurar el present i el futur". Al magisteri pastoral amb motiu de la Diada titulat 'Estimar Catalunya', el bisbe demana ser "respectuosos, justos i amables" amb les "diverses postures en relació a Catalunya i el seu encaix amb Espanya". Pardo subratlla que cada persona ha de treballar per la identitat del país "des de les pròpies conviccions" però posant per davant la recerca del "bé comú per sobre de la pròpia manera de pensar". El bisbe posa el focus en el respecte cap a les persones, tant "les més properes" com "les més allunyades de nosaltres a causa de les seves opcions i ideologia".

El magisteri pastoral del bisbe amb motiu de la Diada es titula 'Estimar Catalunya' i reflexiona sobre la situació actual del país i de la societat catalana. Francesc Pardo subratlla que l'11 de setembre és un dia de festa però també una jornada de reflexió sobre "la nostra actitud en relació a Catalunya, els catalans i els altres ciutadans d'Espanya i també del poble global que és la humanitat".

"La pregunta que es cal respondre és com estimem Catalunya en aquest moment històric, des de l'experiència de la història més llunyana, la més propera i pensant en el futur", exposa el bisbe.

A l'hora de respondre aquesta qüestió, el bisbe demana "intel·ligència" a l'hora de treballar per la identitat del país "des de les pròpies conviccions, respectant les dels altres i assumint la voluntat de la majoria". "Siguem conscients que ningú és propietari del país, ni hi ha una sola cultura, ni una sola manera d'estimar-lo i organitzar-lo", afirma Pardo que considera que és "prioritari" esforçar-se en cercar el bé comú "per sobre la pròpia manera de pensar i per sobre de qualsevol estratègia".

"Cal defensar el que sincerament creiem que és millor per als ciutadans però alhora ens cal ser respectuosos, justos i amables envers les persones i grups que tenen diverses postures en relació a Catalunya i el seu encaix amb Espanya", apunta el bisbe. En aquesta línia, defensa "la possibilitat de decidir malgrat això signifiqui plantejar-se canviar o aprofundir lleis fonamentals". "Conèixer què desitgen els ciutadans és fonamental per assumir decisions, siguin les que siguin, i per configurar el present i el futur", reflexiona el bisbe.

Per a Francesc Pardo, aquesta reflexió s'ha de fer sempre amb respecte cap a les persones i els seus drets. "Tractem bé a tota persona, a les persones més properes i a les més allunyades de nosaltres a causa de les seves opcions i ideologia", exposa. Segons el bisbe, aquest respecte s'ha de traslladar a totes les relacions, tant familiars, com veïnals i socials, i, per aquest motiu, insta a "no respondre a les desqualificacions amb més desqualificacions i valorar la pluralitat mantenint el respecte mutu".

"Hem de saber construir ponts de 'comunió', exigència fonamental per a nosaltres cristians", defensa. El bisbe demana "fraternitat i solidaritat amb els altres pobles que configuren l'estat espanyol, la Unió Europea i els ciutadans del món". "Valorar la pròpia nacionalitat, la pròpia singularitat, no ens ha d'encerclar en nosaltres mateixos, sinó que ens ha d'obrir a tothom i ens ha de fer actuar amb solidaritat i responsabilitat", conclou.

Text