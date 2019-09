Ciutadans (Cs) no assistirà als actes institucionals municipals de la Diada

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha anunciat avui que "Ciutadans no participarà en cap acte institucional de la Diada". Amelló ha explicat que això serà així en tots els municipis on Cs té representació perquè "els partits separatistes s'han apropiat d'aquesta festa organitzant actes que exclouen més de la meitat de la societat".

El portaveu de Cs ha apostat per la celebració d'una "Diada que sigui representativa de tots els catalans i que no estigui instrumentalitzada al servei d'una ideologia que busca el trencament i la confrontació". En aquest sentit el portaveu de la formació taronja ha recordat que "des de Ciutadans sempre s'ha proposat com a festivitat de Catalunya la Diada de Sant Jordi".