L'Ajuntament de Figueres retira la subvenció de 25.000 euros a l'empresa de Ventura Pons

L'Ajuntament de Figueres ha retirat la subvenció nominativa a l'empresa de Ventura Pons, Raig d'Idees i Propostes Visuals SL, de 25.000 euros per destinar-los a altres partides de l'àrea de Cultura, com Funcionament Cultura i l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica (organitzadora del Science Need You). El regidor de Cultura, Alfons Martínez, justifica aquestes modificacions de crèdit per la necessitat de dotar de recursos una àrea que, a 28 de juny, «havia esgotat el 90% del seu pressupost», va lamentar.

El darrer ple va aprovar, amb els vots favorables de 19 regidors i dues abstencions, dues modificacions de crèdit per destinar 6.000 euros a l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica i una altra de 26.125,94 euros a Funcionament Cultura. Les partides que minven amb aquesta decisió son Activitats educació (3.000 euros), Consorci per la Normalització Lingüística (4.125,94 euros) i Raig d'Idees i Propostes Visuals SL (25.000 euros). Aquesta Societat Limitada, empresa encarregada de la gestió dels cinemes Las Vegas, impulsats pel cineasta Ventura Pons, perd la totalitat de la subvenció i es queda la partida a zero.

Martínez va explicar que la retirada d'aquesta partida es deu perquè «no sabem quin és l'objecte d'aquesta subvenció i no hem tingut fórmules de contactar amb l'empresa que la té concedida». El govern decideix treure la partida que subvenciona l'empresa amb seu a Barcelona perquè «no tenim constància - assegura Martínez - de cap informe, conveni, ni esborrany de la proposta per justificar el destí d'aquests diners públics». El principal grup de l'oposició, Junts per Figueres, responsables del pressupost que es modifica, no van qüestionar aquest punt de l'ordre del dia. L'actual govern assegura no haver parlat amb l'anterior per conèixer el motiu de la partida, Martínez creu que si hi hagués alguna proposta clara d'aquesta subvenció, «en el ple ja ho haguessin dit, i no van posar cap pega».

El regidor va explicar al ple que la decisió es pren «amb el mateix criteri d'interès públic». L'objectiu, a més, és «intentar adaptar el pressupost de Cultura per arribar a finals d'any», afegia el regidor.



Las Vegas

El cineasta Pons gestiona el cinema Las Vegas a través de l'empresa Raig d'Idees i Propostes Visuals SL, que l'any passat va rebre del consistori figuerenc 150.000 euros per posar en marxa el seu projecte, una iniciativa privada que recuperava l'antiga sala de cinema del carrer Sant Pau. El pressupost d'enguany incloïa una partida directa de 25.000 euros, sense cap tipus de justificació, segons informen des del consistori.