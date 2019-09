El Govern preveu impedir que es construeixin almenys 5.000 habitatges a la Costa Brava amb l'aprovació del nou pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. Segons ha explicat el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, en una entrevista a Ser Girona, a la Costa Brava les xifres de sòls desclassificats seran "molt més altes" que a l'Alt Pirineu, on amb el nou planejament es va evitar construir a un total de 210 hectàrees de superfície, que tenien un creixement potencial de 4.706 habitatges. "A la Costa Brava estem revisant un total de 165 sectors, que tenen un potencial de creixement de 20.000 habitatges", ha apuntat Serra a l'entrevista que detalla que, amb el nou PDU, algunes urbanitzacions podran tirar endavant com es preveuen, altres es redimensionaran però n'hi ha algunes que acabaran "esborrades" del planejament.

Agustí Serra ha detallat que estan ultimant el nou PDU i que preveuen portar el document a aprovació inicial a finals d'octubre o principis de novembre. Es tracta del document on "es concreta amb exactitud" allò que es podrà construir al litoral. També ha recordat que, mentre es completa tot el procés administratiu, el Govern ha aprovat dues moratòries per evitar que alguns projectes que poden acabar sent revisats tiressin endavant.

Serra ha admès a l'entreivsta que desclassificant aquests terrenys podran haver de pagar indemnitzacions milionàries a propietaris amb drets adquirits, però que estan estudiant evitar aquest risc al màxim. "A partir de les sentències que hi ha hagut fins ara, els nostres juristes estan intentant evitar aquesta indemnització. Això no vol dir que ho aconseguim en tots els casos", afirma.