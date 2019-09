Els actes incívics contra els tamarius creen rebuig social

Tot i les modificacions urbanístiques que ha anat tenint el passeig Marítim de l'Escala, hi ha un element que s'ha mantingut estable, i s'ha acabat convertint en un tret identitari del poble: els tamarius. Aquests arbres, amb unes peculiars formes curvilínies, han estat el taló de fons de les fotografies que molts turistes i locals es fan a primera línia de mar. Els escalencs senten un especial afecte per aquestes espècies arbòries.

La setmana passada un usuari va fer públic, a través de les xarxes socials, la fotografia que il·lustra aquesta informació, en què es veu el tronc partit d'un tamariu al mig de la vorera, després que hagués cedit al pes d'algun incívic. El post de Facebook va generar una allau de comentaris de persones que compartien «la llàstima» que els produïa aquest fet, a més d'altres que denunciaven que les accions incíviques contra els tamarius no són una novetat.

Algunes de les reaccions a la publicació apuntaven que ja s'han trobat diverses vegades amb adolescents o joves que s'enfilen als tamarius per fer-se selfies o per diversió. El sobrepès, doncs, podria haver estat la causa de la caiguda d'aquest tamariu centenari. «Seria fàcil que els responsables haguessin estat alguna colla de joves, que solen acabar les nits de festa en aquella zona, i fan algunes destrosses», diu el regidor de Medi Ambient Josep Bofill. «Si es repetissin aquestes accions, ens plantejaríem fer alguna campanya per conscienciar la gent sobre ser més cívics».

Algunes de les aportacions al post apuntaven: «L'altra nit ja vaig veure una noia escalant un arbre per fer-se una foto i li vaig cridar l'atenció», «cada vegada hi ha més poc civisme» o «algú que es volia gronxar pensant-se que tenia dos anys. Quina llàstima».

Des de l'Ajuntament recorden que els tamarius són espècies que consten en el decàleg d'arbres protegits del poble, i que si els agents de seguretat es topen amb algunes persones que els dirigeix algun acte vandàlic, els sancionarà. Respecte l'arbre incidentat en si, el consistori informa que el tros que va desprendre's s'ha retirat, i s'esperarà a que torni a rebrotar.