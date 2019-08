La Generalitat ajudarà els pobles del Pantà a potenciar els usos turístics i econòmics

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat, en una visita a l'embassament de la Llosa del Cavall, la convocatòria d'una línia d'ajuts, quantificada en 150.000 euros, per a potenciar el desplegament dels plans d'usos als embassaments de les conques internes de Catalunya, entre les quals hi ha el pantà de Darnius-Boadella. La mesura pretén facilitar la redacció d'aquests plans als ens locals –o agrupacions d'ens locals– per a explotar serveis i activitats de lleure en el domini públic hidràulic i a les zones de servitud i policia dels embassaments.

El conseller ha posat de manifest la voluntat del Govern d'impulsar els plans d'usos als embassaments de les conques internes de Catalunya i ha remarcat la importància d'aquestes instal·lacions del cicle de l'aigua: "Els embassaments són infraestructures estratègiques de país amb una triple funció: garantir l'aigua, prevenir les inundacions i ara, també, potenciar les activitats econòmiques del territori, contribuint així a la seva dinamització i al reequilibri territorial del país".

Per a Calvet, "a Catalunya fa temps que tenim un bon instrument per gestionar el cicle integral de l'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona els embassaments amb criteris de sostenibilitat però els embassaments formen part del territori i dels municipis i hem de trobar quin tipus d'ús recreatiu i turístic pot afegir-hi valor".

Amb aquesta línia d'ajuts, que es preveu convocar al llarg de les properes setmanes i que serà la primera d'aquestes característiques, l'ACA es farà càrrec del 90% del cost total de la redacció dels plans d'usos, amb un import màxim de 31.500 euros.

Aquesta mesura es posa en marxa amb l'objectiu de fomentar l'ús lúdic i social de les infraestructures hidràuliques de regulació que l'agència té al llarg dels principals rius catalans, i potenciar, així, les activitats econòmiques dels territoris on aquestes estan ubicades.



Suport al món local

El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, que conté les mesures relatives a la millora de la qualitat física i biològica del medi, inclou entre les esmentades mesures l'impuls d'un règim de col·laboració amb les entitats locals perquè esdevinguin gestores dels embassaments d'acord amb els plans d'usos, instrument necessari per a la prevenció i control de les espècies invasores aquàtiques.

Les subvencions estan adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.



Prova pilot a la Baells

Per tant, es ens locals o les agrupacions d'ens locals podran assumir amb caràcter preferent l'explotació dels serveis i les activitats de lleure que es puguin establir al domini públic hidràulic i a les zones de servitud i de policia dels embassaments en lleres públiques. Per a l'explotació d'aquests serveis i activitats cal redactar un pla d'usos amb un contingut mínim fixat per la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'estiu de 2014, coincidint amb la resolució que classificava els embassaments i els trams fluvials de conques internes a efectes de navegació i establia les limitacions als espais navegables i el bany, es va iniciar el desplegament dels plans d'usos dels embassaments de les conques internes de Catalunya, apropant la seva gestió des del territori. El Consell Comarcal del Berguedà, amb l'impuls de la redacció d'un pla d'usos per a l'embassament de la Baells, va ser pioner en aquesta nova línia de treball, que pretén fer compatibles les funcions de la presa amb altres activitats turístiques i de lleure.