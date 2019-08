Figueres complementarà la Guàrdia Urbana amb la creació d'un cos de vigilants municipals

L'equip de govern de Figueres vol complementar Guàrdia Urbana amb la creació d'un cos de vigilants municipals. L'alcaldessa, Agnès Lladó, assegura que estan treballant per reforçar l'actual plantilla del cos, que compta amb 70 efectius, i que ja han iniciat els tràmits per poder-ne incorporar set més l'any que ve. Malgrat això, admet que el nombre d'agents no compleix amb la ràtio que hauria de tenir una ciutat de gairebé 47.000 habitants i que calen noves mesures. Lladó diu que els vigilants municipals, que molt probablement es contractaran a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), seran una figura de suport i que l'objectiu és que ajudin als agents a fer un control més exhaustiu del compliment de les ordenances. En aquest sentit, assegura que també preveuen "reforçar a nivell administratiu i jurídic" els serveis que s'encarreguen de cobrar les sancions quan hi ha una denúncia.

Figueres compta amb una plantilla de Guàrdia Urbana amb 70 agents i l'any que ve està previst que se n'hi incorporin set més. Malgrat això, la xifra no és la idònia tenint en compte que la ciutat se situa al voltant dels 47.000 habitants. La voluntat de l'actual govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) és continuar incrementant la plantilla però, paral·lelament, estan estudiant altres mesures.

Una d'elles passa per la creació d'un cos de vigilants municipals. Una figura que tenen diversos municipis petits i que contractarien a través del SOC. L'objectiu és que complementin la tasca que fa la policia, sobretot, en l'àmbit de les ordenances. "La ciutat té un greu problema d'incivisme perquè les ordenances no es compleixen i hi ha una certa sensació d'impunitat, de ciutat sense llei", assegura Lladó.

L'alcaldessa assegura que la Guàrdia Urbana fa molt bé la seva feina i que ha tramitat moltes denúncies per incompliments però que moltes no s'han acabat tramitant. "Ens hem trobat aquesta situació i per això també tenim previst reforçar-ho a nivell administratiu i jurídic", afirma Lladó. "Volem que les sancions arribi a bon port i s'executin", insisteix.

Pel que fa a la sensació d'inseguretat, Lladó admet que està present a la ciutat però diu que les estadístiques i les dades ho rebaten. "Estem a nivell semblants als d'altres ciutats", assegura. En aquest sentit i preguntada sobre la possibilitat de recuperar la figura de Policia de Barri, diu que estan estudiant "la millor manera d'arribar a tot" i admet que quan es va implementar fa anys va "funcionar molt bé".