Esquerra Republicana de l'Escala insta al govern a mantenir el Club Natació

Fa uns dies els membres del club Natació El Cargol anunciaven que no podien més i que deixaven l'activitat. Segons s'ha pogut saber des d'ERC, un cop parlat amb alguns membres del club , el problema principal que tenen és no disposar d'un espai en condicions per a poder dur a terme els entrenaments. S'ha intentat en diverses ocasions arribar a acord entre el club i l'empresa gestora de la piscina (equipament municipal gestionat per una empresa privada) però no s'ha aconseguit arribar mai a un tracte satisfactori per a les dues parts.

Des d'ERC s'ha demanat al regidor d'esports que reprengui aquestes converses i que des de l'Ajuntament es faci un pas més per aconseguir que els membres del club puguin seguir nedant. Els republicans són conscients que l'empresa vetlla pels seus interessos econòmics i necessita, de ben segur, una compensació econòmica per a cedir l'espai en les hores d'entrenament idònies pels nens i nenes que practiquen aquest esport. És aquí on, des d'ERC, es creu que s'ha d'incidir i arribar a un pacte, si cal econòmic, per a compatibilitzar les dues activitats.

Els republicans van rebre amb sorpresa la resposta de regidors d'esports del mandat anterior que, a la demanda d'ERC, va respondre amb certa passivitat i al·legant que "ja s'hi ha parlat i que si algú altre vol fer-ho, els ajudarem", però donant per fet que el club actual ja estava perdut i sense ànim de fer aquest esforç que es reclama des d'ERC.

"Un poble com l'Escala no es pot permetre perdre el talent en un esport com la natació. Fa pocs dies sabíem que un dels nois que va haver de marxar del club del poble perquè no es podia federar, es va classificar pel campionat d'Espanya amb el CN Figueres. Això no pot ser, hem de ser proactius i evitar que es perdi el club, com sigui", explicava Etna Estrems, portaveu dels republicans.