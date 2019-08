Isabel Cortada descarta construir el local polivalent de Palau-saverdera

En el ple celebrat dijous 25 de juliol , l'equip de govern de l'Ajuntament de Palau-saverdera va deixar sense partida el projecte per construir un local polivalent al camp de futbol que, amb una dotació de 71.843 euros (inicialment es va preveure un import de 65.800 euros i després es va incrementar) era la inversió més important prevista per a aquest any. Isabel Cortada, alcaldessa del municipi (Gent de Palau-AM), va explicar que no descarta construir el local polivalent més endavant, sempre que hi hagi disponibilitat.

L'altre punt a considerar del ple de Palau-saverdera va ser l'aprovació per comparèixer en el recurs contenciós-administratiu presentat per Narcís Deusedas, en contra de la reclamació de 66.337,76 euros que li fa l'Ajuntament pels ascensors dels pisos de la plaça Constitució. Aquest punt de la sessió va comptar amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom, socis de govern durant el mandat anterior, i Junts per Palau va votar-hi en contra.

També es van aprovar les dues festes locals per al 2020: el 3 de febrer i el 31 d'agost, així com la periodicitat de les celebracions dels plens, les quals s'ha acordat que es realitzin el quart dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, i novembre, a les set de la tarda.

D'altra banda, es va tombar la proposta de dedicacions i retribucions dels regidors. Aquest règim es va aplicar durant tot el mandat passat i preveu que l'alcaldessa, que exerceix la presidència, rebi 100 euros per assistència a Ple i 400 euros per assistència a juntes de govern; mentre que els regidors perceben 50 euros per ple, i 200 euros per junta. Junts per Palau i Alternativa x Tothom van coincidir a l'hora de justificar el seu vot en contra de la proposta: sense entrar a valorar la quantitat que han de percebre els càrrecs electes per aquestes assistències, volen que tots els regidors cobrin el mateix, sense diferenciar entre la presidència i la resta d'assistents.