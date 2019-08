Alfons Martínez: «La gent ha de tenir referència del que es fa, és una de les grans demandes»

Alfons Martínez (Figueres, 1971) repeteix com a responsable de l'Àrea de Cultura després de dur-la la primera meitat del darrer mandat, i s'incorpora a Turisme, per la intenció política del nou govern de vincular-les.

- Com va deixar l'Àrea de Cultura i com se l'ha trobat?

- La vaig deixar amb una sèrie de projectes a punt de posar en marxa amb un pla estratègic i me l'he trobada amb què es van aturar.

- Hi ha intenció de reprendre'ls?

- Sí, però requeriran una actualització perquè han passat tres anys. Eren projectes que buscaven un sistema d'organització, una estructura que dotés el servei de cultura de més funcionalitat i capacitat amb els recursos que té.

- En quina situació es troba el departament?

- Els problemes de fa quatre anys continuen sent els mateixos, falta personal. Hem d'intentar que hi hagi més gent per organitzar-nos més bé, perquè així planifiques millor i les coses surten molt més rodades, si no pressiones massa la màquina. El que és clar és que al Departament de Cultura les coses es fan sempre, no es poden ajornar, i això a vegades suposa un sobreesforç per al personal de la casa que no és just.

- Hi ha previsió d'ampliar.

- Al pressupost, que vam aprovar [el PSC], una de les peticions era incloure un tècnic més de cultura. Estem mirant si és possible fer-ho com més aviat millor.

- I els recursos econòmics, com estan?

- Ens hem trobat el pressupost força buit, està molt per sota del que hauria d'estar. A vegades es poden donar circumstàncies que provoquin despeses superiors a la que hauria de ser la lògica. Els anys electorals sempre tenen un increment de despesa perquè es vol donar una bona imatge, se solen fer més activitats, no és campanya, però es vol mostrar que s'estan fent coses. Amb el que hi ha a data de l'última execució pressupostària, les activitats ja les farem però, de cara l'any vinent, planificarem amb més temps. Fins ara la planificació era relativament escassa, es treballava amb els marges de temps més curts i és el que provoca aquestes pressions.

- Llavors aquest any hi haurà una política continuista sense novetats?

- Sí que n'hi haurà, però no que generin un cost afegit. Projectes no, perquè tenim un pressupost que, tot i haver-lo aprovat, no és nostre. Però sí que tenim novetats, de cara al setembre hi haurà algun canvi. Ens estem centrant molt en el manteniment dels equipaments, que és molt necessari. Anem pel més urgent, com puguin ser temes de seguretat i accessibilitat, en aquells casos que no n'hi hagi, i buscar les fórmules per fer-ho. Ara estem renovant la platea del Teatre El Jardí, però també hi ha accions que no són visibles que també s'han de tenir en compte. Algunes, petites, ja les hem fet, i altres s'estan treballant.

- Ens pot avançar alguna d'aquestes novetats?

- No, no vull dir res més, ja que són temes que tenen molt a veure amb la percepció que l'usuari pot tenir de la cultura en determinats aspectes. És una petita novetat, que penso que hem de caminar cap aquí en matèria de visualitzar el que fem, perquè moltes coses queden amagades.

- Allò de «a Figueres no es fa res».

- És veritat que hi ha mancances, i en el cas de Figueres probablement estan molt accentuades, ho hem de minimitzar, va per aquí. Si tot va bé, és un projecte que va vinculat a unificar criteris. Cada secció de cultura té el seu ritme, el que no volia era trencar-los. Fem el que puguem i comencem a treballar d'una altra manera que ens permeti arribar al punt on la gent tingui una referència de tot el que es fa, que és una de les grans demandes, una agenda cultural.

- Parlem d'equipaments i la pregunta recurrent, tindrem segona Biblioteca?

- Hem d'intentar optar a fer-la i posar-nos-hi tan aviat com es pugui. La idea és fer el pla funcional, presentar-ho a la Generalitat i posar-nos a la cua. Espero que sigui viable en aquests quatre anys, s'està arrossegant des de fa deu. De cara al 2020 ens volem posar-hi. La ubicació, ja més o menys, està pensada, al Parc de les Aigües, s'ha de mirar si es podria.

- També portarà Turisme relacionant-lo amb la cultura, com s'aplicarà això?

- El turisme que pensem que ha d'haver-hi és el cultural. Hem d'intentar trobar la fórmula que no ha de passar pel turisme de masses. El comerç de proximitat, la iniciativa de Tourist Friendly Shop, és una opció molt bona.

- A més d'aquesta iniciativa, que es farà aquest estiu?

- La que hi havia ja de l'anterior mandat, el Discover Figueres. Intentaré materialitzar ser més proactius i buscar el turista no tant estranger, sinó més català. És un perfil bastant exigent, coneixedor del territori i que té una idea de Figueres i l'Empordà mitificada que podem treballar. Un dels temes que cada vegada té més interès és el de la memòria històrica, tinc la sensació que tenim la ubicació per fer-lo.

- Entenc que aquesta temporada no, la següent veurem un altre turisme?

- Hem d'intentar-ho. Dins l'àmbit urbà anirem veient, a poc a poc, un canvi i les possibilitats que tindrem amb això. Per tenir un turisme de qualitat no es fa en un dia ni en un any. Hem de fer projectes que tinguin una avaluació final i hem de ser prou valents per veure que, si una cosa no funciona, es descarta. La tendència de fa uns anys de fer les coses per inèrcia, no. Perquè els diners que utilitzes no són teus i has de ser exigent amb això.