Creix la sensibilitat pel maltractament animal, també en el món judicial

L'Associació Lex Ànima està formada per un grup de professionals vinculats a la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG), la qual ja va néixer per protegir i fomentar l'aplicació de la normativa. Però és arran de la feina d'aquesta Comissió que els mateixos professionals es van adonar que no es podien personar en procediments.

En aquest sentit, Lex Ànima arrenca amb un equip de vuit professionals especialitzats en diferents matèries, per tal de complementar esforços i coneixements, amb l'objectiu d'instar l'administració pública a aplicar la legislació vigent. La presidenta, Marina Vall-llosada, és economista i advocada especialista en Dret Animal, mentre que la vicepresidenta i responsable de l'àrea de Comunicació, Magda Pujol, altempordanesa, és psicòloga i periodista especialitzada en comunicació institucional i corporativa.

A banda dels vuit socis fundadors, també està en creació la figura del soci, a través d'una quota o a través de col·laboracions. «El tema de les quotes de soci o les donacions és perquè hi ha casos greus que han d'anar a judici i s'han de sufragar les costes econòmiques». Malgrat que hi hagi una legislació, sobretot a Catalunya, que és pionera en protecció i benestar dels animals, i que determina que els ajuntaments són els que haurien d'actuar davant de casos de maltractament «estan mancats, sobretot, de recursos econòmics i de coneixement de la legislació vigent, i acaben girant l'esquena al problema».

Pujol i Vall-llosada expliquen que cal realitzar formacions i assessoraments, sobretot en el cas dels cossos de seguretat, als mateixos ajuntaments, i paral·lelament, establir protocols d'actuació. «Hem d'intentar que la societat tingui la consciència que els animals no són coses, que a Catalunya ja està regulat, i que s'han de respectar els seus drets».

La seva voluntat és ser un referent a les comarques gironines per a la defensa dels drets dels animals, conscienciant sobre el respecte al dret dels animals i assessorant i denunciant casos de maltractament i de vulneració d'aquests drets als jutjats i a escala mediàtic i social. Per Vall-llosada, «una societat avança quan el poble es queixa i obliga la classe política a canviar les coses. Així com fa uns anys el dret ambiental va ser una revolució emergent, el dret animal serà una revolució que la superarà».

Taules de benestar animal

Una de les accions que es promouen des de l'Associació és la creació voluntària, en l'àmbit municipal, de la Taula de Benestar Animal.

Aquesta taula pot estar integrada pel regidor de Medi Ambient o Benestar Animal, un regidor de cada partit de l'oposició, cossos de seguretat, representants del col·legi de veterinaris, d'advocats o col·lectius de drets d'animals i de les associacions de defensa animal de la zona. «Pensem que pot ser molt útil per assessorar polítics en la presa de decisions».

Per a estimular la creació d'aquestes taules, l'entitat destina un membre a cada territori, que «assessora qualsevol ajuntament de la comarca que tingui un problema específic, com poden ser els controls d'aus. Podem proposar alternatives a empreses exterminadores. I, alhora, estem en contacte amb santuaris d'animals salvatges». Pujol diu que, «a Figueres, ja hem enviat sol·licitud a la nova regidora de Medi Ambient de l'equip de govern per poder proposar-li la creació d'aquesta Taula de Benestar Animal». Ara per ara, ja s'han establert els contactes amb la regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, per oferir-se a assessorar en la gestió d'animals urbans «a través de l'equip polivalent i pluridisciplinari que formen l'equip de l'entitat».