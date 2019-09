La Cooperativa Pi i Sunyer de Roses s'ampliarà fins a disposar de 22 habitatges

La cooperativa Dr. Pi i Sunyer de Roses amplia el nombre d'habitatges, en un projecte que té diverses fases, fins a arribar a un total de 22 nous espais. Segons Josep Marés, membre del consell rector, «ja s'ha acabat la primera fase d'ampliació de cinc habitatges, que ja estan ocupats».

El servei d'habitatge permet que les persones grans, majors de seixanta anys, puguin «viure de manera independent i autònoma» com ho han fet sempre, però que a la vegada sàpiguen que «en cas de necessitat se'ls oferirà assistència d'urgència», per la qual cosa el personal de la residència els atendrà. Aquests habitatges són de 43 metres quadrats útils, i compten amb sala d'estar i cuina, habitació doble i lavabo. A més a més, també hi ha una terrassa privada i els usuaris poden «gaudir de tot el jardí de la Residència». Afegeix que «disposen d'un sistema de climatització inverter (calefacció i refrigeració) amb suport aerotèrmic».

Marés ha volgut destacar la connexió que hi ha durant tot el dia entre aquests pisos i el personal que treballa a la residència, que compta amb un total de 74 professionals.

Aquesta cooperativa va néixer l'any 1992 oferint el servei de residència assistida i per a les persones que eren autònomes i podien viure independentment es van construir 8 bungalous que, en un principi, no s'omplien fins que es va poder pagar mensualment, i des d'aleshores està al 100%. Aquest complex residencial es troba en un entorn privilegiat al municipi de Roses. S'hi poden gaudir dels paisatges del mar i la muntanya.

La funció d'aquest conjunt de serveis que ofereix la cooperativa és «facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d'assistència, i afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d'autonomia personal i social als residents».