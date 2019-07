Viu Figueres Carrer ha augmentat els visitants respecte l'any passat, segons Comerç Figueres

El bon temps, el dia de mercat, les rebaixes o tot alhora va fer que enguany l'esdeveniment Viu Figueres Carrer fos un dia molt profitós. Els comerços de Figueres no saben ben bé el perquè però consideren que va ser una jornada comercial d'èxit. Per quart any, es va poder gaudir durant tot el dia de la zona de vianants de la ciutat i la Rambla. També hi havia una zona d'inflables per als més petits.

La iniciativa de Comerç Figueres Associació per a fomentar el comerç local en època de rebaixes va començar aquest nou format l'any passat. Els carrers només de vianants comptaven amb uns 25 establiments participants a peu de botiga i a la Rambla es podia passejar entre una trentena de carpes. En total, més de 50 comerços que no es van voler perdre l'edició d'enguany.

I el resultat ha estat positiu. Segons la gerent de Comerç Figueres, Àngels Llauró, «les botigues van quedar contentes» i la valoració que en fan és, per tant, «molt positiva».

Tot i que en cap moment va haver-hi una forta afluència, des de Comerç asseguren que els pics es van produir a primeres hores del matí i durant la tarda va ser un degoteig. A més, poden dir que, en total, «va ser més elevada que l'any passat».



Fira Rambla

Viu Figueres Carrer té els seus orígens en el tradicional esdeveniment anual Fira Rambla, el qual va celebrar l'any passat la seva 61 edició.

Aquesta iniciativa, també sorgida per empenta de Comerç Figueres, feia sortir els comerços a la Rambla per apropar-los a la gent (eren negocis que tenien les seves botigues fora de la zona comercial del Rovell de l'Ou). La combinació de l'estiu i les rebaixes feien la resta.

Comerç Figueres va veure, però, que amb aquesta iniciativa es deixaven comerços fora, ja que, com explica la gerent de l'entitat, Àngels Llauró, «hi havia gent que no podia estar tot un dia a la Rambla perquè havia de tancar el seu negoci».

El nou format de muntar la parada a peu de botiga «fa que participi més gent». Per això, el juliol del 2018 van engegar la primera edició de Viu Figueres Carrer. Amb aquesta idea es pretén ampliar-ho, per primera vegada, a la zona de vianants. La bona acollida va fer que quedés com una proposta de futur pel comerç local.