Quatre ports de la comarca a punt per als vehicles elèctrics

L'actuació forma part del Pla d'inversions 2019-2022 de Ports i compta amb un pressupost de 218.000 euros. Aquestes actuacions suposen un pas més en la política del Govern català per lluitar contra el canvi climàtic, que fa unes setmanes es va materialitzar amb la declaració de l'emergència climàtica.

El projecte també s'alinea amb el Pla estratègic per al desenvolupament de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). Aquest pla impulsat per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha de convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles elèctrics.

Tipus de recàrrega

Les estacions, senyalitzades, s'ubicaran en vies públiques o accessibles per als usuaris de qualsevol mena de vehicle elèctric estàndard.

L'actuació preveu la instal·lació de tres punts de recàrrega ràpida als ports comercials de Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita. Aquesta tipologia permet recarregar el 80% de la bateria en uns 20 minuts. També preveu deu punts de recàrrega semiràpida als ports de Llançà, el Port de la Selva, Roses, l'Escala (Alt Empordà), Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Arenys de Mar, l'Ametlla de Mar, Deltebre i les Cases d'Alcanar. Aquesta opció permet recarregar el vehicle de manera completa en unes tres hores i necessita una potència de corrent altern de 22 kW.

Mitigar el canvi climàtic

La nova Llei de ports i el nou Pla de ports, en tramitació, posen la normativa i les línies estratègiques per lluitar contra el canvi climàtic. Les actuacions i les mesures establertes en els ports en clau mediambiental es materialitzen en el Pla d'inversions 2019-2022. El gerent de Ports, Joan Pere Gómez Comes, ha dit que la instal·lació dels punts suposa «que es podran carregar en els ports de nord a sud del litoral català» i que «la mobilitat sostenible minimitza l'impacte ambiental i acústic i aquest ha de ser el camí que s'ha de seguir».