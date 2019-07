La festa solidària d'homenatge al llançanenc Piti recapta més de 10.000 euros

La pineda del port de Llançà destil·lava rumba, el passat dissabte 20 de juliol al vespre. La vetllada solidària, anunciada sota el títol No hay penas con rumba, tenia l'objectiu de recaptar fons per a l'Institut d'Investigació Contra la Leucèmia Josep Carreras, i de fer un homenatge a Piti, l'exferrer del poble que va morir a principis d'any per culpa de la leucèmia.

L'acte va aconseguir recaptar un total de més de 10.000 euros. «Va ser un èxit total, tant pel lloc, els espectacles i per com es va bolcar el poble de Llançà. Com a fill d'en Piti, sento un orgull molt gran per poder col·laborar en la lluita de molta gent, que dia a dia busca motius per vèncer la malaltia. Aquesta gent necessita ajuda econòmica, i també donants de medul·la, plaquetes i sang», deia Josep Manuel Sánchez Ramos, l'organitzador de l'acte.

La programació comptava amb una mostra de dansa espanyola d'Isabel Ramos, una actuació d'havaneres amb Nits de Taballera, i un concert del grup de rumba sevillà Vamono con arte.