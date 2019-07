Llançà fa un homenatge a Piti amb una jornada solidària

Llançà es vestirà de gala aquest cap de setmana amb motiu d'una festa solidària que pretén recaptar fons per a l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreres i, sobretot, per fer un homenatge a Piti, l'exferrer al qual el poble troba a faltar des del 7 de gener, quan el va vèncer la leucèmia.

L'esdeveniment, anunciat amb el títol No hay penas con rumba, se celebra aquest dissabte 20 de juliol a la pineda del port de Llançà. L'acte preveu tres actuacions musicals. La primera serà una mostra de dansa espanyola d'Isabel Ramos, a dos quarts de deu del vespre. Després hi haurà una actuació d'havaneres amb Nits de Taballera, a les onze, i s'acabarà al ritme del grup de versions i rumba sevillà Vamono con arte. Des de la direcció, expliquen que la implicació dels voluntaris i dels comerços del poble ha estat clau a l'hora d'organitzar aquest esdeveniment.

Un home que va deixar empremta

José Manuel Sánchez Fariña, conegut com a Piti, era un home que va deixar empremta al poble. Ferrer de professió i fill del poble, destacava pel seu caràcter amable i divertit, i per estar sempre a punt per deixar-ne anar alguna. També era conegut pel seu amor pel futbol, i per haver estat jugador del Llançà, el Portbou i el Castelló.

El llançanenc va rebre el diagnòstic de leucèmia el juny del 2018, a l'Hospital de Bellvitge. El procés de tractament, que va requerir un trasplantament de medul·la, es va fer «molt feixuc» per a la família. La seva estada als centres mèdics, però, va millorar considerablement quan la Fundació Josep Carreras va cedir un pis a Barcelona per a l'allotjament de la família i, d'aquesta manera, evitar les anades i vingudes pràcticament diàries des de Llançà. Després de morir el 7 de gener d'aquest any, a l'edat de 59 anys, el seu fill va decidir que calia fer alguna cosa. Josep Manuel Sánchez Ramos, de 32 anys, explica que a part de l'ajuda rebuda pels professionals dels hospitals Duran i Reynals, el Bellvitge i la Vall d'Hebron, es va quedar molt agraït per l'atenció que els va donar la Fundació Josep Carreras. «Tots ells fan una feina espectacular, i se'ls ha d'ajudar», diu.

Per aquest motiu, tots els beneficis aconseguits en el marc d'aquest acte s'enviaran a la Fundació. Des de l'organització expliquen que qualsevol persona que vulgui col·laborar en aquest donatiu ho pot fer a través d'un compte bancari que trobarà a la pàgina web de Tintoreres Llançà.