Les policies locals reclamen l'ús de pistoles de gas pebre, càmeres personals i drons

Les policies locals gironines reclamen estendre l'ús de pistoles de gas pebre, les càmeres de gravació unipersonals i els drons per garantir la seguretat. El cap de l'associació que les agrupa, David Puertas, explica que en paral·lel a les pistoles elèctriques -les tàser- és "imprescindible" avançar i incorporar "eines modernes i eficients" per afrontar el dia a dia. Puertas, que és cap de la Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà), defensa que el gas pebre i les tàser se situen entremig del cos a cos i l'ús de l'arma de foc, i defensa la seva utilitat a l'hora de reduir delinqüents amb seguretat. També concreta que els drons, per exemple, permetrien a les policies locals controlar platges o esdeveniments on es concentri força gent. L'associació que presideix, que agrupa una quarantena de policies locals i vigilants municipals, vol fer un pas més en la coordinació entre cossos i, per això, demana dependre d'una Direcció General que les "guiï".

"En algunes situacions nosaltres tenim el monopoli de la força, i poder tenir una eina diferent que no sigui la defensa, les mans o l'arma de foc per a nosaltres és una garantia". Partint d'aquesta premissa, David Puertas demana estendre l'ús d'aquells dispositius que permetin a les policies locals actuar "amb més seguretat" i de manera "menys agressiva" a l'hora de fer una detenció i reduir aquells qui s'encaren als agents.

Al costat de les pistoles elèctriques, David Puertas explica que les de gas pebre també són efectives "en situacions greus". Perquè permeten evitar el contacte directe, garanteixen la seguretat dels agents i, dins una escala de gradació, se situen entre el cos a cos i les descàrregues elèctriques.

A la demarcació, ja hi ha algunes policies que en disposen (com Olot o Lloret de Mar). Puertas demana obrir el debat per anar-les incorporant, conscient però que comprar-les dependrà dels ajuntaments. El cap de l'associació, a més, admet que caldrà incorporar un "bon protocol" que estableixi quan es poden utilitzar (perquè a diferència de les tàser, també més regulades, en aquest cas quan es disparen el gas es dispersa).



Tecnologia al servei de la seguretat



En paral·lel, les policies locals gironines asseguren que és "imprescindible" posar les noves tecnologies al servei de la seguretat. "Ens hem d'avançar, ser cada cop més modernes i utilitzar tots els elements que tinguem a l'abast per treballar de manera més eficaç i segura; sobretot, de cara al ciutadà", afirma Puertas.

Dins aquest paquet, el cap de l'associació subratlla la importància de les càmeres lectores de matrícules (sobretot, a l'hora de detectar grups itinerants de delinqüents). Però també demana que les policies locals puguin disposar d'altres ginys. I específicament n'esmenta dos: drons i càmeres de gravació unipersonal (no només les que acompanyen l'ús de les tàser).

"Per a nosaltres, és important disposar d'imatges que expliquin exactament el per què de l'actuació policial", afirma Puertas. "Que totes les patrulles que surtin al carrer puguin portar una càmera dona seguretat jurídica; sobretot, en situacions tenses com poden ser robatoris, baralles o altres fets d'aquesta índole", diu el cap de l'associació de policies locals gironines.



A vista d'ocell



Pel què fa als drons, Puertas assegura que aquests dispositius voladors permeten garantir la seguretat a vista d'ocell. I com a exemple de la seva utilitat, posa el municipi d'on n'és cap de la Policia Local. "En llocs com Palafrugell, és complicat tenir agents patrullant per totes les platges i passejos; per tant, pot ser molt efectiu per fer tasques de vigilància durant l'estiu", subratlla.

A més, Puertas subratlla que els drons també poden ajudar a garantir la seguretat en esdeveniments on hi hagi "grans concentracions de persones" (i si té lloc algun incident, enregistrar-ne imatges) o ajudar a controlar el trànsit.



Dependre d'una Direcció General



L'Associació de Caps de les Policies Locals de les comarques gironines aplega una quarantena de cossos de la demarcació (la majoria policies locals, tot i que també hi ha vigilants municipals). David Puertas en va assumir la presidència ara fa uns dos mesos, rellevant el cap de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà).

Dins les línies estratègiques que es marca l'associació, Puertas subratlla que hi ha impulsar "cada cop més la coordinació" entre els diferents cossos. I aquí, l'entitat considera clau que es creï una Direcció General de la qual en pengin les diferents policies locals i vigilants de tota Catalunya. Actualment, depenen d'una Subdirecció General (que forma part de l'organigrama del Departament d'Interior).

"Per la dificultat, pel nombre d'agents i la quantitat de feina que arribem a fer, necessitem una Direcció General que ens guiï; és necessari que es faci un pas més per crear-la, ja que això permetria unificar protocols i procediments, perquè ens arribin de manera coordinada", explica David Puertas.

Per últim, el president de l'associació no amaga que el decret de prejubilacions ha contribuït a "tensionar més" les plantilles. Admet, però, que els ajuntaments ja estan fent els deures per incorporar nous agents i ho veu com una oportunitat per rejovenir plantilles. "És evident, però, que nosaltres cada cop reclamem més efectius, perquè cada cop fem més", conclou.