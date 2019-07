La previsió de collita de poma a Catalunya pujarà cap a un 11% i la de la pera un 4%

Les previsions de collita de poma i pera a Catalunya per a 2019 s'apunten superiors a l'any anterior, en un 11% i en un 4%, respectivament. Aquestes dades han estat presentades avui, a Lleida, pel director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ferran de Noguera, juntament amb el director general i del president del Comitè de fruita de llavor de l'Associació empresarial de la Fruita de Catalunya (Afrucat), Manel Simon i Joan Serentill, respectivament.

Com ha explicat Ferran de Noguera, la previsió de collita de poma a Catalunya per a enguany és de 299.690 tones, un 11% superior a 2018 (cal recordar que el 2018 va ser un any de pocs volums, el segon més baix dels últims 5 anys). La regió productora de Girona enguany podria collir el 29% dels quilos de Catalunya, mentre que Lleida en concentraria el 71%. La superfície productiva disminueix un -4,8% a Lleida i un -3,5% a Girona (Barcelona i Tarragona també baixen superfície, un -6% i un -7%, respectivament). Val a dir que tant en poma com en pera fins ara no hi ha hagut afectacions importants per pedregades, i l'afectació per gelades ha estat segons zones.

I la previsió de collita de pera a Catalunya el 2019 s'estima un 4% superior a 2018. La superfície productiva disminueix respecte l'any passat 2018 (-2,8% a Lleida i 35% a Girona), si bé s'ha plantat 259 hectàrees noves a Lleida (0 ha a Girona). L'onada de calor de 2-3 setmanes enrere ha causat escaldat dels fruits, i els calibres s'esperen normals (en alguna varietat són grans).

D'altra banda, per part d'Afrucat s'ha coincidit a remarcar la recuperació del potencial productiu de Catalunya en pera i poma, i més davant la possibilitat de menor producció a nivell europeu, i tal vegada també a Aragó. També , la floració normal, i una molt bona qualitat en general.