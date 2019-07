L'Ajuntament de Roses edita dues guies per difondre les activitats d'estiu

L'Ajuntament de Roses ha editat dues guies d'estiu, una per al mes de juliol i una altra per a l'agost, on es concentren i detallen el centenar d'activitats culturals, esportives, infantils i lúdiques que tindran lloc a la població al llarg d'aquest estiu. D'aquesta manera, veïns i visitants poden consultar la totalitat de l'oferta de la qual poden gaudir aquests mesos, i que està pensada per a tots els públics.

La informació està disponible en quatre idiomes i es pot consultar també en format digital a través de les webs municipals visitroses.cat i roses.cat.