A presó per estafar 41.000 euros a persones grans a l'Alt Empordà

Els Mossos no donen el cas per tancat EMPORDA.INFO

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres ha enviat a presó un estafador per enganyar persones d'edat avançada, preferiblement estrangers, amb el mètode de l'scalping. Els Mossos d'Esquadra van arrestar el sospitós el 6 de juliol i la investigació apunta que formava part d'una banda que actuava des de l'any 2011. El modus operandi era sempre el mateix: abordaven les víctimes quan operaven en caixers automàtics i els despistaven per aconseguir que teclegessin el PIN davant seu. Tot seguit, els hi sostreien la targeta i feien creure a les víctimes que s'havia quedat encallada dins el caixer. Al detingut li atribueixen 12 estafes comeses a Roses, Empuriabrava i L'Escala des del setembre del 2018 amb les quals va aconseguir estafar 41.000 euros

El detingut és un home de 38 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a Marsella a qui investiguen per dotze delictes d'estafa bancària.

Els fets es remunten al setembre del 2018 quan agents de la comissaria de Roses van rebre diversos avisos i denúncies per estafes comeses amb el mètode de l'scalping a diverses entitats bancàries de l'Alt Empordà.

Aquesta forma d'estafa consisteix en abordar persones d'edat avançada, sobretot estrangers, quan operen en caixers automàtics i despistar-los per aconseguir el PIN del la targeta. Després, els estafadors sostreuen la targeta de les víctimes i els hi fan creure que s'ha quedat encallada dins el caixer.

La banda de la qual formava part el sospitós explicaven a les víctimes que el primer dia feiner, quan obrissin l'entitat bancària, podrien recuperar la targeta. D'aquesta manera, els estafadors feien ús de la targeta sostreta durant tot el cap de setmana, fent compres i extraccions a diferents caixers fins que s'acabaven els diners.

Normalment els estafadors, que podien actuar en solitari o en un grup reduït de persones, realitzaven tots els moviments fraudulents amb les targetes sostretes en territori francès.

La investigació no es dóna per tancada a l'espera de detenir els altres membres de la banda i esbrinar si el detingut pot estar relacionat amb altres casos similars.

El detingut, que tenia antecedents, va passar el dia 8 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres que va ordenar l'ingrés a presó.