Taller intensiu d'estiu per a joves rosincs de 3r i 4t d'ESO que volen preparar el curs

Aquesta setmana s'ha iniciat el taller d'estudi d'estiu que l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses ofereix, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, a alumnes de 4t d'ESO repetidors i de 3r que necessiten reforç de competències bàsiques. L'objectiu és oferir-los un suport acadèmic que els permeti iniciar el darrer curs de l'ensenyament obligatori amb una millor preparació i coneixements i evitar el fracàs escolar.

Aquesta activitat estava adreçada fins l'any passat a aquells joves de 4t d'ESO que no havien aprovat el graduat i volien aprofitar l'estiu per preparar les proves de setembre. Enguany, amb els canvis incorporats per la Generalitat en el sistema d'avaluacions i la supressió dels exàmens de setembre, el taller s'ha redirigit cap a alumnes de 4t repetidors, així com de 3r que durant aquest curs hagin tingut dificultats i vulguin preparar-se per encarar el 4t curs amb una base més sòlida.

Del total de 10 places ofertades han estat cobertes 7 (les incripcions continuen obertes aquesta setmana), de les quals 2 són alumnes de 4t d'ESO i els 5 restants de 3r. Les classes del taller es duen a terme a l'aula de formació de Ca l'Anita del 9 de juliol al 29 d'agost, tots els dimarts i dijous als matins, amb un total de 46,5 hores lectives.

El plantejament del taller segueix les orientacions de la Generalitat per a l'organització d'activitats de suport a la tasca escolar, així com objectius específics, com ara l'adquisició i consolidació de les competències bàsiques per a poder finalitzar amb èxit l'etapa educativa, el reforç d'habilitats i actituds requerides, l'ús de tècniques d'estudis per ajudar l'alumne a planificar-se i organitzar-se correctament, etc.