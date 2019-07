JxF diu que les factures «al calaix» són una cortina de fum per tapar l'escàndol dels sous

Davant les declaracions efectuades ahir per l'alcaldessa i el vicealcalde de Figueres, on van denunciar la suposada existència de més de 300.000 euros en suposades «factures al calaix» corresponents al període 2016-2019, el grup municipal de Junts per Figueres vol manifestar quatre aclaracions concretes.

La primera és que, segons ells, «és rotundament falsa l'existència de noves factures al calaix». Després d'haver fet les indagacions administratives oportunes, Junts per Figueres pot assegurar que no hi ha cap factura que no s'hagi tramitat ni registrat de forma electrònica seguint el procediment legalment establert i que totes elles corresponen a serveis contractats o prestats pels proveïdors corresponents.

Des del grup també denuncien la mala fe de l'actual govern municipal d'ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres inventant-se l'existència d'aquestes suposades «factures al calaix», creant dubtes sobre l'honorabilitat de l'anterior govern i menyspreant la tasca de fiscalització i control de la tresoreria municipal que fa amb rigor el personal tècnic de l'Ajuntament. El que encara fa més aberrant aquesta denúncia és que el vicealcalde, Pere Casellas, parli de «factures al calaix» corresponents a l'any 2016 quan ell era, precisament, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament en aquella època.

El grup de Jordi Masquef apunta que allò que, segons el govern, són «factures al calaix» es tracta de factures registrades i tramitades que corresponen, en la majoria de casos i en el imports més importants, a empreses de subministrament d'energia, de grues o de la mateixa Societat General d'Autors (SGAE) i que actualment estan pendents de pagament a causa que, per raons diverses, els seus imports sobrepassen els pressupostats. Aquest és el procediment habitual que fan servir tots els ajuntaments i no existeix cap «mala praxis» en tot el procés.

El comunicat emès per JxF diu que «la denúncia falsa del govern és només una cortina de fum per tapar l'escàndol de l'augment de sous i de càrrecs de confiança que suposarà una despesa anual de gairebé 700.000 euros per a les arques municipals». Amb l'agreujant que en el ple de demà divendres es consumarà un dels majors disbarats de la història democràtica de l'Ajuntament, quan es retiraran 190.000 euros destinats al servei d'enllumenat públic i s'incorporaran a la partida per pagar les nòmines dels regidors del govern i els seus càrrecs de confiança