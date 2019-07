L'espai de suport a l'adolescència, de l'Associació Ranura, torna durant l'estiu

El pas de la infància a la vida adulta comporta uns canvis que ni la societat, ni la família, ni l'institut, sembla que sàpiguen gestionar del tot quan s'hi troben. Aquesta disgregació provoca, moltes vegades, que els problemes tornin com un bumerang. Abandonament escolar i dificultat per relacionar-se són alguns dels símptomes que pateix la joventut que queda desemparada pel sistema.

Des del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Figueres es va pensar com revertir aquesta situació, treballant amb l'Associació Ranura, especialitzada en acompanyament integral a l'adolescència. El projecte resultant va començar a treballar-se l'estiu passat. I, des del 25 de juny, es torna a repetir enguany, durant quatre setmanes, «és una activitat curta però intensa», diu la terapeuta i cofundadora de l'Associació Ranura, Núria Ramos. Ella i una altra especialista de Ranura treballen la Teràpia Gestalt amb 11 joves estudiants d'ESO.

Les dues educadores socials dels instituts públics de Figueres són les encarregades de detectar i derivar els casos de l'alumnat amb problemes. Les causes que els porten a la teràpia són diverses, així com el perfil de cada persona. En aquesta teràpia, expliquen des de l'Associació Ranura, es pot trobar tant l'adolescent rebel com el tímid, «a les sessions els barregem i va molt bé», indica Ramos.

La terapeuta remarca l'«espai lliure» on poder expressar-se que es troben els adolescents. La coordinadora municipal del projecte, Núria Castells, assenyala que «la demanda i l'assistència és molt alta» i amb Ranura coincideixen que la resposta «és positiva».

L'objectiu de la teràpia és que trobin un lloc on sentir-se còmodes, «a l'adolescència no és comú parlar d'emocions o de sentiments», explica Ramos. La metodologia d'aquesta teràpia és vivencial, amb tècniques expressives (teatre, dibuix o escriptura) que fomenten l'autoconeixement de forma respectuosa, i comunicatives, que faciliten millorar les relacions amb l'entorn.

Les sessions d'estiu es duen a terme dos cops per setmana al Centre Cívic Creu de la Mà. L'Ajuntament dona l'opció d'allargar-ho durant el curs amb les subvencions que donen per a extraescolars, i són obertes a tothom qui vulgui participar-hi. Les expertes diuen que trencar la continuïtat no pot ser bo, Ramos apunta que «com no es pot fer el seguiment tot l'any, no podem valorar-ho».