Tornen els sopars solidaris amb Dolors Bassa davant de la presó de Figueres

Les entitats independentistes empordaneses que lluiten per la llibertat dels presos polítics catalans reprenen, aquest divendres, les mobilitzacions festives davant del Puig de les Basses, la presó on hi ha tancada l'exconsellera Dolors Bassa.

La cita d'aquest divendres, 5 de juliol, començarà a dos quarts de nou amb una cantada de cançons de la Gàbia de les Boges, conduïda per Joan Tomàs. Els assistents soparan a l'aire lliure abans d'anar a dir bona nit a Bassa des del corriol que voreja el centre penitenciari figuerenc.