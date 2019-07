Miquel Noguer ha estat elegit president de la Diputació amb quatre alt empordanesos al ple

Aquest matí, a la sala de plens de la Diputació de Girona, ha tingut lloc l'acte de constitució del nou ens supramunicipal per a la legislatura 2019-2023. En aquest acte també s'han dut a terme l'elecció i la presa de possessió del nou president de la Diputació de Girona. Miquel Noguer ha sortit elegit novament, després de la ronda de votacions dels diputats de la corporació.



Miquel Noguer i Planas va néixer a Mieres (la Garrotxa) l'any 1963. Des del 2007 és alcalde de Banyoles, municipi on resideix des de fa anys. Anteriorment, del 1991 al 2006, havia estat alcalde de Mieres, així com president del Consell Comarcal de la Garrotxa (1998-2006) i president del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) (2001-2006).



La seva trajectòria en la Diputació de Girona es va iniciar l'any 2011 com a vicepresident de la corporació, lloc que va ocupar fins al 2018, quan, arran de la renúncia del llavors president de la Diputació, Pere Vila, va ser investit president.



L'elecció d'avui de Miquel Noguer com a president de la Diputació de Girona dona continuïtat, doncs, a la seva presidència, iniciada el 31 de juliol de 2018 i que el va situar com el dotzè diputat que exerceix la presidència de la corporació. Aquesta reelecció ha estat possible gràcies al suport de 21 dels 26 diputats presents en l'acte de constitució de la nova corporació: JxCat (11 diputats), ERC (9 diputats), i IdSelva (1 diputat).



Sílvia Paneque, representant del PSC, i Laia Pèlach, representant de la CUP, també s'han presentat com a candidates a la presidències de la Diputació i han obtingut 4 vots i 1 vot, respectivament. Carles Motas, representant de Tperl'E, no ha assistit a la presa de possessió i prendrà possessió del càrrec en el proper ple del cartipàs.



Miquel Noguer, en el seu discurs, ha volgut, en les seves primeres paraules, ha volgut «felicitar tots i cadascun dels diputats i diputades electes, fruit d'aquest nou mapa municipal. Als nous i als més veterans». I ha expressat el seu desig que «siguem capaços de teixir totes les complicitats possibles per superar, amb èxit, aquelles qüestions que ens demanin els ajuntaments gironins i, per extensió, els ciutadans i les ciutadanes de les nostres comarques».



Així mateix, ha esmentat que «fa anys que definim la Diputació com un ajuntament d'ajuntaments. I, realment, és així. Aquesta és la nostra autèntica vocació», i ha volgut remarcar que «durant els pròxims quatre anys, doncs, continuarem contribuint, de manera ferma i decidida, en tots aquells projectes que ajudin al progrés, el benestar i el desenvolupament dels nostres 221 municipis i dels seus més de 753.000 habitants».



A l'acte d'avui també hi han assistit nombroses personalitats, com és el cas de Meritxell Budó, consellera de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya; els expresidents de la Diputació de Girona Josep Arnau, Frederic Suñer, Carles Páramo, Joan Giraut i Pere Vila, i alcaldes i alcaldesses de la demarcació de Girona, entre d'altres. A més, també hi havia nombrosos representants de l'àmbit institucional, polític, social, empresarial, econòmic i professional de les comarques gironines.



La constitució de la nova Diputació de Girona

La sessió d'avui s'ha iniciat a les 12 hores amb la creació de la Mesa d'Edat, que ha estat integrada per Josep Sala (JperCat) i Pau Presas (ERC), com a diputats de la nova corporació de major i menor edat, respectivament. Josep Sala ha exercit les funcions de president de la Mesa d'Edat i Pau Presas n'ha estat el vocal. Ambdós han estat assistits, en tot moment, pel secretari general, Jordi Batllori.



Posteriorment, i un cop formada la Mesa, s'ha constituït la corporació. El secretari general ha anat cridant els diputats, que han anat prenent possessió del càrrec per ordre alfabètic, tant del partit judicial com del seu propi cognom.



Els vint-i-set diputats que formen la nova Diputació de Girona són els següents:



Junts per Catalunya (JperCat)

Albert Piñeira (alcalde de Puigcerdà)

Eduard Llorà (alcalde de les Planes d'Hostoles)

Jaume Dulsat (alcalde de Lloret de Mar)

Jordi Camps (alcalde de Vidreres)

Jordi Masquef (regidor de l'Ajuntament de Figueres)

Jordi Xargay (alcalde de Palol de Revardit)

Josep Sala (alcalde de Forallac)

M. Àngels Planas (regidora de l'Ajuntament de Girona)

Miquel Noguer (alcalde de Banyoles)

Montse Mindan (alcaldessa de Roses)

Roser Estañol (alcaldessa de Cervià de Ter)



Esquerra Republicana (ERC)

Anna Barnadas (regidora de l'Ajuntament d'Olot)

Eva Viñolas (alcaldessa de Susqueda)

Joan Fàbrega (tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lladó)

Josep Piferrer (alcalde de Palafrugell)

Josep M. Bagot (alcalde de Riells i Viabrea)

Maria Puig (primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Palamós)

Pau Presas (regidor de l'Ajuntament de Cassà de la Selva)

Quim Ayats (regidor de l'Ajuntament de Girona)

Teresa Brunsó (regidora de l'Ajuntament de Camós)



Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Bea Ventura (regidora de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners)

Juli Fernàndez (regidor de l'Ajuntament de Palafrugell)

Pere Casellas (primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Figueres)

Sílvia Paneque (regidora de l'Ajuntament de Girona)

Independents per la Selva (IdSelva)

Gisela Saladich (regidora de l'Ajuntament de Tossa de Mar)

Tots per l'Empordà (Tperl'E) - No present en l'acte d'avui

Carles Motas (alcalde de Sant Feliu de Guíxols)

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Laia Pèlach (regidora de l'Ajuntament de Girona)

Miquel Noguer és reelegit president



Un cop constituïda la nova Diputació de Girona, s'ha elegit el president amb la votació dels candidats. S'han presentat tres candidatures a la presidència: Miquel Noguer (JperCat), Sílvia Paneque (PSC) i Laia Pèlach (CUP).



Cadascun dels vint-i-sis diputats de la corporació presents en l'acte ha dipositat el seu vot a l'urna. Miquel Noguer ha aconseguit el suport del seu grup, JperCat, i d'ERC, amb el qual el passat dilluns 1 de juliol es va anunciar un acord de governabilitat. Així mateix, també ha rebut els vots d'IdSelva, amb un total de 21 vots. Per la seva part, la representant del PSC, Sílvia Paneque, ha rebut els 4 vots del seu grup, i Laia Pèlach, la representant de la CUP, ha rebut el seu propi vot. Carles Motas, representant de Tperl'E, no ha assistit a l'acte d'avui.



El nou president ha pres possessió del càrrec i, posteriorment, se li ha lliurat la vara de comandament i la medalla d'or de la Diputació de Girona. Aquests atributs del càrrec de president han estat lliurats per la Mesa d'Edat. A continuació, la Mesa d'Edat s'ha dissolt i el president de la nova corporació ha donat la paraula als representants dels diferents grups polítics, de menor a major representació, els quals han argumentat el seu vot i han incidit en la necessitat de posar la Diputació al servei dels municipis i dels seus habitants.



L'acte ha conclòs amb el discurs de proclamació de Miquel Noguer, el qual ha volgut destacar la feina duta a terme per la Diputació. Dins les línies mestres del nou mandat, el president ha remarcat que formaran part de l'agenda prioritària d'aquest Govern «la transformació digital, la proximitat real i la transparència», i ha destacat la implantació de la fibra òptica, el contacte amb els ajuntaments, la promoció econòmica o les infraestructures viàries, la salut, la cultura, l'habitatge o l'esport, entre d'altres.



Així mateix ha volgut destacar que «em congratula haver arribat al pacte amb ERC» i ha demanat a tots els diputats i diputades que «siguem capaços de generar, entre tots, grans espais d'acord. Jo mateix, com a president, posaré l'accent, de forma especial, a fer-ho possible».



El president ha assenyalat que «tenim motius més que suficients per sentir-nos orgullosos de viure a les comarques de Girona, a qualsevol d'elles», i ha instat a «continuar invertint en un creixement ordenat, respectuós amb el medi i amb les persones que hi viuen, cultivant el turisme familiar, sostenible i de qualitat». En aquest sentit, ha anunciat que la Diputació de Girona continuarà donant suport a tots aquells projectes que situïn les comarques gironines al món, i que, quan aquest món ens visiti, trobi aquí una terra d'acollida, oberta i civilitzada.



Abans d'acabar, Miquel Noguer ha volgut fer referència a «l'excepcional context polític i institucional que estem vivint. Des de la Diputació de Girona mantenim ferm el nostre compromís de continuar treballant pel restabliment dels nostres drets, tant civils com polítics».



Els onze primers presidents



Miquel Noguer és el dotzè president a ocupar aquest càrrec de la Diputació de Girona en el període democràtic. El passat juliol del 2018 va iniciar la seva trajectòria en la presidència, màxim càrrec de la corporació, que ocuparà també en la legislatura 2019-2023 que s'ha iniciat avui, amb la seva elecció i presa de possessió.



Els onze presidents anteriors que han ocupat aquest càrrec de la institució han estat:



Joan Vidal i Gayolà (1979-1980)

Arcadi Calzada Salavedra (1980-1983)

Salvador Carrera Comes, en pau descansi (1983-1987)

Josep Arnau Figuerola (1987-1994)

Pere Macias Arau (1994-1996)

Frederic Suñer Casadevall (1996-1999)

Carles Páramo Ponsetí (1999-2007)

Enric Vilert Butchosa (2007-2011)

Jaume Torramadé Ribas (2011-2013)

Joan Giraut Cot (2013-2015)

Pere Vila i Fulcarà (2015-2018)

El ple extraordinari del cartipàs



Durant aquest mes de juliol tindrà lloc el ple extraordinari que donarà compte del cartipàs de l'equip de govern. Així, s'hi anunciaran els vicepresidents, el diputat portaveu i els presidents de les comissions informatives, com també la composició de la Junta de Govern i de la delegació d'atribucions de la presidència al mateix òrgan, i les delegacions específiques.



En el mateix ple s'anunciarà també la composició dels grups polítics, com ara els seus membres, els seus presidents i portaveus, el personal eventual de confiança o d'assessorament especial o els gerents dels organismes autònoms, entre altres qüestions.



De moment ja es coneix que Pau Presas, fins ara portaveu del grup d'ERC, serà el vicepresident primer de la nova Diputació de Girona.