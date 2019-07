Salvem l'Empordà alerta del nou aeròdrom a Peralada

Zona aproximada on es preveu fer la pista d'aterratge i l'hangar per a un Boing Stearman PT17

Sant Nazarí de les Olives, al terme municipal de Peralada, és el lloc on es preveu construir una pista d'aterratge i un hangar particulars per a un Boeing Stearman PT17. El projecte, presentat al Departament de Territori i Sostenibilitat, ha rebut les al·legacions de l'entitat ecologista, que defensa que aquesta instal·lació no és viable per diverses raons en els ter­renys on es proposa.

La pista d'aterratge i l'hangar, d'ús privat, se situaria a la finca Mas David. La proposta projecta l'adequació d'una pista de dos-cents metres de longitud i la construcció d'un hangar de trenta metres per quinze, d'estructura lleugera i desmuntable.

Segons fonts de IAEDEN-Salvem l'Empordà, la localització del projecte «es troba dins la zona de control aeri de l'aeròdrom d'Empuriabrava i, per tant, caldria demanar permís a aquest centre, paral·lelament als tràmits que s'estan realitzant». Cal tenir en compte que també hi ha l'aeròdrom d'Ordis i el de Viladamat, i tampoc es té en compte la capacitat de càr­rega de la comarca. A més, «el vol aeri de seguretat que requereix aquest aparell impedeix que altres veïns també puguin fer-se un aeròdrom». Caldria saber, doncs, la viabilitat en l'àmbit de control de l'espai aeri.

L'entitat ecologista també posa en dubte la compatibilitat dels vols amb la catalogació d'espai d'interès agrari i paisatgístic que té la zona, «han determinat una freqüència de vol en el projecte, però qui els controla? I si la superen, quines conseqüències legals tindria?». Afegeixen que la documentació presentada no parla dels masos i habitatges pròxims ni de com els afectarà el soroll.

Critiquen que és un projecte «molt pobre» i que «en àmbit jurídic s'ha de fer un estudi d'alternatives, i l'estudi que han presentat únicament diu, i de manera literal, que no hi ha alternatives». Tanmateix, admeten que el projecte compleix la normativa vigent i només els caldria ampliar l'estudi d'alternatives. Per això, des de IAEDEN-Salvem l'Empordà reclamen una planificació general «si realment hi ha la necessitat que a escala particular es puguin tenir hangars».

D'altra banda, l'entitat espera rebre la resposta a les seves al·legacions per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per la seva banda, l'Ajuntament de Peralada manté que és tracta d'un projecte privat.