L'escola de Cistella inclou la robòtica en la programació

Amb l'objectiu de captar nous alumnes, aquest últim curs l'AMPA de l'escola de Cistella ha engegat un projecte per dinamitzar el centre a partir de les propostes extraescolars o complementàries. Les famílies poden disposar d'acollida matinal gratuïta subvencionada per l'Ajuntament del municipi, activitats extraescolars a baix preu o tallers gratuïts de gestió emocional. La proposta que més èxit ha tingut entre els estudiants ha estat la d'incloure la robòtica en el programa escolar, com a projecte del tercer trimestre. En total s'han ofert set sessions i han anat a càrrec d'Edukbits.

Actualment, l'escola de Cistella acull 13 nens i nenes, repartits en dos grups: un que aglutina els cursos d'Infantil fins a Segon de Primària, i l'altre que engloba des de Tercer fins a Sisè de Primària. Aquest número reduït d'estudiants provoca que cada curs escolar perilli la continuïtat del centre, és per això que des de l'AMPA i l'Ajuntament contínuament es busquen fórmules per incentivar les famílies del municipi i de les poblacions del voltant a inscriure-hi els seus infants, com és el cas de la implantació de la robòtica.

El centre disposa de dues mestres i amb les escoles de Garrigàs, Pont de Molins i Vilanant forma la ZER EMPORDÀ, amb les quals realitza activitats conjuntament. També comparteixen els mestres itinerants que imparteixen les matèries d'Anglès, Música, Educació física, i Educació especial.

El nombre reduït d'alumnes d'aquest tipus de centres permet un tracte familiar i facilita el respecte pel ritme individual de cada nen o nena. I la realització d'activitats que difícilment es podrien dur a terme en escoles més grans.

És el cas de l'espai del galliner: els nens i nenes, amb l'ajuda de pares i mares i les mestres, tenen cura de les gallines i cada setmana es poden repartir els ous ecològics per menjar-se'ls a casa.