La vida de Víctor Català vista pels alumnes de l'INS Llançà

Ja fa uns quants anys que els alumnes de primer d'ESO de l'institut de Llançà treballen els seus dots interpretatius. La primera cita de cada any és per Nadal, quan fan una adaptació teatral d' El primer Nadal dels pastors. L'altra interpretació es porta a escena a final de curs, i està relacionada amb algun personatge o fet històric. Fins ara, els alumnes havien portat a escena les vides de personatges cèlebres com Espriu, Llull, Muntaner, Calders o Fabra, entre d'altres.

Durant aquest curs, però, els alumnes van voler arriscar-se i fer canvis en el programa. Així és com va néixer la idea de convertir l'espectacle de final de curs en unadedicada a la figura de, arran del 150è aniversari del seu naixement.

El projecte dels joves es titula Víctor Català: una veu contracorrent, i es basa en un film en què han participat gairebé els noranta alumnes de 1r d'ESO que cursen l'assignatura optativa de Lectura i Expressió Oral. Tot i això, al resultat final també s'hi ha sumat la col·laboració d'activitats fetes en el marc d'altres matèries com tecnologia o el treball de síntesi. També cal remarcar les tasques en les quals han contribuït els alumnes de 2n i 3r d'ESO, relacionades en àmbits com l'edició del vídeo o la presentació de les gales.

El film s'ha enregistrat en diversos escenaris de l'Escala i Llançà, s'ha gestat durant més de cinc mesos i hi apareixen tots els alumnes implicats. El projecte ha servit als alumnes per eixamplar el seu bagatge cultural, per promoure la creativitat, i els dots artístics i interpretatius i per assimilar aspectes tècnics del món del cinema. Especialment, però, participar-hi els va servir per fomentar el treball col·laboratiu, ja que es van dur a terme diverses tasques en grups heterogenis. En aquesta línia, cal apuntar que es van crear equips de treball especials per a la selecció d'imatges de l'època, per tenir nocions del vestuari i de l'estètica del moment, per al rodatge d'anuncis publicitaris, entre d'altres.

Un altre aspecte per destacar del projecte és el micromecenatge que van aixecar els joves per tal de subvencionar el projecte. Els mateixos alumnes van encarregar-se de demanar suport econòmic a empreses i entitats per adquirir la càmera, el micròfon, els focus, l'estabilitzador o el trípode, un material necessari per enregistrar la pel·lícula.