El mal estat de la plaça Catalunya provoca accidents

Tant per qui tingui mobilitat reduïda com per qui no necessiti cap ajuda per a desplaçar-se, la plaça Catalunya no és l'espai idoni per als vianants. Un dels punts més concorreguts de la ciutat –on se celebren moltes activitats socials i culturals, a més del mercat setmanal– pateix un estat que impossibilita la seguretat. Rajoles aixecades i trencades, o absents, han provocat més d'un accident entre els vianants. L'última reforma que va tenir la plaça va ser el 2014, quan es van rehabilitar les voreres del perímetre, però no l'interior.