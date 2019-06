L'Associació de Veïns del Ral·li Sud de Figueres ha fet pública la seva satisfacció per la resposta que ha donat l'equip de govern a la problemàtica generada per l'inici de les obres d'instal·lació d'una antena de telefonia mòbil de grans dimensions. Tal com va avançar emporda.info dissabte de la setmana passada, aquest ha estat un dels primers temes "calents" que ha hagut de treballar el nou govern de l'alcaldessa Agnès Lladó.