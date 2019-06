Una gran antena al Ral·li Sud, primera «patata calenta» per al nou govern de Figueres

No han passat ni vint-i-quatre hores des de la presa de possessió dels components del nou plenari de l'Ajuntament de Figueres, però el nou govern de l'alcaldessa Agnès Lladó ja té damunt la taula el primer problema per gestionar. L'Associació de Veïns del Ral·li Sud va denunciar, ahir a la tarda, l'inici de la instal·lació d'una antena de grans dimensions en un solar privat del carrer Calçada Romana, just a tocar de les cases i molt a prop de l'escola Maria Àngels Anglada i del CAP Josep de Masdevall. L'entitat considera que aquesta estructura, segurament dedicada a la telefonia mòbil, és "una barbaritat" que pot arribar a enlairar-se fins a trenta metres.

Per aquest motiu, la junta de l'Associació ha convocat una reunió d'urgència per aquest dilluns, amb la finalitat de consensuar un front d'actuació comú contra l'antena. La columna de ferro és ben visible i ja hi ha fet el fonament i la base principal que ha d'aguantar l'estructura. El nou govern municipal, que encara no ha tingut temps de repartir el seu cartipàs, haurà de fer front a aquesta "patata calenta" que ha generat un evident malestar al barri del Ral·li Sud.