Roses inicia el període de zona blava a partir del proper 29 de juny

Roses iniciarà dissabte 29 de juny, el període d'aparcament tarifat amb zona blava a diferents espais del centre de la població, on es vol facilitar la rotació de places d'estacionament. Com en anys anteriors, les zones tarifades es mantenen en tres àrees: tram de l'avinguda de Rhode entre el carrer Lluís Companys i l'Av. Jaume (zona 1); Jaume I, plaça Frederic Rahola i part de l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat (zona 2); i l'aparcament del mercat municipal cobert (zona 3). El servei tarifat durarà fins al 30 de setembre i el seu preu preu es manté en 1€/hora.

Aquesta temporada es manté la gratuïtat d'estacionament durant els migdies de 13.30 a 16 h a la zona blava 2, mentre que els diumenges i festius és d'estacionament lliure durant tot el dia. Per la seva banda, la zona 3 és gratuïta tots els dies de la setmana de 13.30 a 16 h. La zona 1 té l'horari tarifat habitual, és a dir, de dilluns a diumenge de 10 a 20 h.

Per segon any, es troba disponible l'aplicació «Easypark» que facilita el pagament de la zona blava des del mòbil, abonant de forma ràpida i còmoda l'import pel temps exacte d'estacionament. A més, l'empresa concessionària del servei, Opciones Viales, ofereix als comerciants targes amb descompte perquè puguin gratificar els seus clients.



Un 2,5% de places d'aparcament

En total, les places que s'incorporen al període tarifat són 316, xifra que representa un 2,5% del total de places d'aparcament gratuït de què disposa Roses, que ascendeixen a 12.000 segons les dades recollides per l'Estudi de Mobilitat de Roses realitzat entre els anys 2015 i 2016.

Cal recordar també que els propietaris de vehicles donats d'alta Roses i al corrent de pagament de l'impost de circulació, disposen d'una hora d'estacionament gratuït diària en el pàrquing de Ports de la Generalitat, al front de mar, gratuïtat que fora de la temporada d'estiu s'amplia a 3 hores durant el dia i la totalitat de la nit.

La implantació d'aquest servei té per objectiu permetre la rotació de vehicles i evitar un ús inadequat d'estacionament per part d'aquells conductors que en ocasions mantenien aparcats els seus vehicles dies en zones cèntriques de gran afluència, les quals requereixen disponibilitat d'aparcament per afavorir l'activitat comercial i la restauració.