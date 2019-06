Roses i Castelló d'Empúries se sumen a la campanya «Fes un Gest per l'ELA»

Per commemorar el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) - 21 de juny -, els municipis altempordanesos de Roses i de Castelló d'Empúries se sumen a la campanya «Fes un Gest per l'ELA», que promou la Fundació Miquel Valls. L'objectiu de la campanya és donar suport als afectats d'ELA i a les seves famílies, donar visibilitat a la malaltia i suport a la Fundació Miquel Valls i a tots els seus projectes per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA i els seus familiars.

En el cas de Roses, il·luminaran l'Ajuntament de la vila durant tota la nit del divendres 21 de juny. Aquesta mateixa nit, Castelló d'Empúries il·luminarà de color verd la muralla del Rec del molí des de les 21.30 hores de la nit fins a les 6.15 hores del matí.

A més, ambdos municipis animen a la ciutadania a fer-se una fotografia fent el Gest per l'ELA, que consisteix en posar la mà dreta amb els dits polze i índex en forma de lletra «L», i publicar-ho a les xarxes socials amb l'etiqueta #fesungestperlela.



Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)

També coneguda com a Malaltia de Lou Gehrig, és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i medul·la espinal, que són les cèl·lules encarregades de transmetre l'ordre del moviment voluntari del cervell als músculs. La malaltia actualment no té cura i encara no es disposa de cap tractament que permeti aturar el procés degeneratiu de l'ELA.