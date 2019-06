L'Hospital de Figueres impulsarà un autotest de visió en línia per reduir la llista d'espera en oftalmologia

En els propers mesos, l' Hospital de Figueres posarà en funcionament un nou model d'atenció oftalmològica per apropar l'assistència dels pacients del territori i que inclou el disseny i l'aplicació d'un autotest de visió en línia, que permetrà analitzar factors com l'estat d'agudesa visual i refractiva, entre d'altres. L'objectiu és apoderar l'usuari, millorar la salut ocular de la població de l' Alt Empordà, reduir la llista d'espera per la primera visita i per les proves de seguiment en oftalmologia i, també, disminuir les derivacions des de l'atenció primària cap a l'Hospital de Figueres, la qual cosa també evitarà desplaçaments als usuaris.



Cal tenir en compte que el 17% de les derivacions a l'Hospital de Figueres són per a oftalmologia, la prevalença més alta de totes les especialitats. D'aquestes, el 40% són per alteracions de l'agudesa visual i, en aquests casos, és l'optometrista qui fa la valoració inicial.



A partir d'aquestes xifres, enguany la Fundació Salut Empordà ha començat a treballar en el nou model assistencial integrat d'oftalmologia territorial i, també, en la tecnologia necessària per a dur-lo a terme. La iniciativa s'emmarca en les directius marcades pel CatSalut: Model d'atenció oftalmològica (2013), Pla de Salut 2016-2020 i ENAPISC 2017.



Aquest projecte té un cost de 971.981 euros i compta amb un ajut de 423.400 euros del Feder en la categoria de compra pública d'innovació en salut. El Servei Català de la Salut finança per primera vegada 18 projectes d'innovació a través del nou Programa de Compra Pública d'Innovació en Salut per entitats del xarxa del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT) i orientats a la millora de la qualitat i l'eficiència de l'atenció sanitària, entre els quals hi ha aquest de la Fundació Salut Empordà. Es tracta d'un programa que es vertebra en dos àmbits: 15 milions finançats pel propi sistema de Salut i 15 més provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que la UE destina per a la contractació pública de productes i serveis innovadors. La FSE és l'únic centre hospitalari comarcal de nivell III de Catalunya que ha obtingut aquesta línia d'ajuts.

Fins al 2023

Fins ara, aquest projecte s'ha desenvolupat de manera pilot a l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala amb la incorporació d'una consulta d'Optometria. I s'ha d'anar estenent a dos Equips d'Atenció Primària més de l'Alt Empordà.

La Fundació Salut Empordà preveu un període d'execució de 5 anys, de manera que a principi del 2023 es puguin obtenir les primeres valoracions de l'aplicació d'aquest model assistencial i de l'ús de l'autotest. De l'experiència se'n pot derivar tant la patent tecnològica com futurs canvis en el model d'assistència oftalmològica.



Aquest projecte introdueix l'ús de la telemedicina entre l'Equip d'Atenció Primària i l'atenció especialitzada de l'Hospital de Figueres, de manera que hi ha connectivitat informàtica i comunicació fluïda entre tots els nivells de l'assistència: oftalmòleg, optometrista i metge d'atenció primària. La intenció és que totes les parts tinguin accés a la informació i els registres oftalmològics dels pacients i es pugui garantir la continuïtat assistencial. Tots els nivells treballen amb els mateixos criteris de derivacions, guies i protocols de les patologies i sota la supervisió de l'oftalmòleg.



Aquest nou model permetrà que el pacient pugui fer al propi domicili el seguiment de la seva qualitat visual a partir de l'autotest. Els resultats d'aquesta prova quedaran recollits al sistema, i el Servei d'Oftalmologia i el metge de primària tindran accés a la història clínica oftalmològica del pacient per emprendre les accions que siguin necessàries.