Fem Cadaqués, pendent de la decisió d'AxC per pactar

El futur govern de Cadaqués depèn del vot d'Assemblea de Cadaqués. El seu suport serà el determinant per decidir si governa Fem Cadaqués o Junts per Cadaqués.

La candidata de Fem Cadaqués, Pia Serinyana, va exposar la situació als veïns dimecres en un acte públic. Segons va manifestar, ERC, amb un regidor, ha decidit quedar-se a l'oposició però els donarà el seu vot a la investidura. Amb el PSC hi han parlat però s'ha preferit no buscar acord per ser un dels partits que va donar suport al 155 i avala que hi hagi presos polítics.

Junts per Cadaqués els va fer una primera oferta però finalment les dues formacions no han arribat a cap acord. Segons Serinyana, tot dependrà del que decideixi Assemblea per Cadaqués, amb un regidor. «Sabem que Junts per Catalunya ha fet una proposta de govern a AxC i depèn del que decideixi». Estava previst que ho fes públic avui. Fem Cadaqués espera un govern on s'impliquin tots els regidors, l'oposició també, i que buscarà molt activament la participació ciutadana.