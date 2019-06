Un centenar de professionals al seminari transfronterer sobre prevenció del maltractament a la gent gran

L'àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Association Joseph Sauvy i la Universitat de Barcelona, en tant que socis del projecte transfronterer PROSPECTSASO, han realitzat un seminari amb l'objectiu d'intercanviar coneixement i informació a l'entorn de la prevenció del maltractament a les persones grans. Aquesta jornada ha servit com a clausura d'aquest projecte pioner que ha servit per aportar eines i metodologies als professionals a l'hora de detectar i intervenir en els casos de maltractament a les persones grans i divulgar aquesta problemàtica a la societat en general.

Han assistit més d'un centenar de professionals de quaranta entitats de l'àmbit social que han escoltat les quatre ponències que s'han realitzat amb servei de traducció simultània en francès.

Rosa Guixe?, directora te?cnica de l'A?rea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Emporda? ha explicat que des de l'any 2012 hi ha un grup de treball dedicat a millorar l'atenció de les persones grans, tot i que ha matisat que encara hi ha camí per recórrer. Ha destacat que en tot aquest temps han recollit dades que els permeten fer una anàlisi profund de la situació.

El 2017, explica Guixé, els serveis socials bàsics de les Comarques Gironines van detectar 300 —uns 70 a l'Alt Empordà— casos de maltractament que van propiciar unes 800 actuacions, un 30% de les quals es va fer de manera conjunta amb diferents agents socials: «Les dades ens clarifiquen que hem d'abordar el problema amb una mirada conjunta i realitzant treball amb xarxa». La responsable del consell comarca també ha remarcat que, malgrat tot, les comarques gironines i concretament l'Alt Empordà, és pioner en el respecte a les persones grans.

Al seu torn, el científic del programa PROSPECTASO Yves Gilbert ha destacat el treball cooperatiu que han realitzat tots els actors del projecte.



Les ponències

La jornada ha començat amb la intervenció de la Doctora en Drets Humans Marije Goikoetxea que ha explicat com actuar contra el maltractament en la pràctica assistencial. La seva ponència s'ha centrat en concretar com prevenir, detectar i intervenir en aquests tipus de casos relatant l'experiència pionera que s'ha dut a terme al País Basc. Goikoetxea ha presentat un cas prototípic d'una persona gran i amb aquest exemple ha respost tot un seguit de preguntes ètiques.

L'advocat Jordi Muñoz ha parlat sobre com des d'una vessant legal es regula l'atenció de les persones grans: «Moltes vegades les persones grans tenen més consciència de les seves obligacions que dels seus drets». Davant d'aquest fet Muñoz ha explicat que hi ha una necessitat de fer lleis per protegir la gent gran com es fa amb els infants o les dones, en l'àmbit de la violència masclista.

La jornada ha servit per exposar als assistents els resultats de l'Actvitat 4.7 del projecte PROSPECTSASO. Després, el seminari ha conclòs amb una taula d'experiències on vuit professionals han aportat la seva experiència al capdavant de serveis molt diversos de banda i banda dels Pirineus. Les representants de l'associació Joseph Sauvy, que gestiona el servei a domicili que es presta a 140 municipis. Han conclòs que és necessari ampliar els coneixements dels 350 treballadors i el treball cooperatiu: «La solució passa pel treball en equip».

La cap del servei sociosanitari Bernat Jaume, Esther Celda, ha explicat que més enllà de la legalitat, el codi deontològic és molt difícil d'aplicar i el primer pas, diu, és reconèixer aquelles pràctiques millorables. També ha posat a debat els factors de risc que es donen a l'entorn institucional; maltractaments que es donen perquè no coincideix el pla de vida dels usuaris amb el tractament que reben.

En el marc d'aquest projecte s'han realitzat diverses sessions formatives amb l'objectiu de capacitar els professionals que desenvolupen tasques de suport a la llar com a detectors de situacions de risc de maltractament. S'han impartit dos mòduls formatius amb una càrrega lectiva de sis hores cadascuna. L'àrea de Benestar destaca que amb la iniciativa s'ha ajudat als professionals dotant-los de les eines necessàries.

L'àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà forma part del partenariat del projecte PROSPECTSASO – Prospectiva transfronterera sanitària i social, liderat per la Universitat de Perpinyà, que compta amb el 65% de finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

La finalitat del projecte PROSPECTSASO és millorar el coneixement sobre la realitat social i sanitària transfronterera i els efectes frontera en públics més vulnerables (persones en situació de risc d'exclusió social, infants en risc, persones en situació de discriminació, persones grans o persones amb discapacitat, entre d'altres), per tal de respondre adequadament a les necessitats socials que presenta el nostre territori.