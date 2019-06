Tres instituts de Roses, l'Escala i Figueres, finalistes a un concurs de trencadís

L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, l'INS de Vilablareix i l'INS de Celrà van ser, el divendres al vespre a Canet de la Tallada, els centres d'educació secundària premiats en la 3a edició del Concurs Materalia de trencadís, la tècnica de construcció utilitzada per Antoni Gaudí durant el modernisme. Entre els tres instituts vencedors, el d'Olot es va emportar el premi Guanyador, el de Vilablareix el de la Creativitat i el Celrà el de la Tècnica. Els vuit instituts que han participat en el certamen, en el qual s'hi han implicat fins a 200 joves, han hagut de revestir una columna de formigó de 2 x 1 metres i de 2 tones de pes amb la tècnica creativa del trencadís. Els altres centres que han concursat en aquesta tercera edició i que des de l'octubre han estat treballant amb aquests projectes són l'INS Illa de Rodes de Roses, l'INS Cendrassos de Figueres, l'INS El Pedró de l'Escala i l'INS Baix Empordà i la UEC de Palafrugell.



Durant l'acte de lliurament dels premis, que es va celebrar a les instal·lacions de l'empresa Materalia, els alumnes van defensar la seva obra davant del jurat i un centenar d'assistents, entre els quals Josep Polanco, director dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat a Girona; Jaume Fontdevila, vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà i responsable d'Ensenyament i Toni F. Sandoval, tinent d'alcalde de la Tallada d'Empordà.



En l'entrega dels guardons, el gerent de Materalia, Albert Ferrer, va explicar que amb aquests projectes es busca «donar una eina als professors per desenvolupar habilitats dels alumnes com són el treball en equip, l'organització de la feina, la creativitat i aprendre a superar les dificultats amb les que es troben». El jurat que va valorar les obres presentades va estar format per l'artistaAnna Agustí Hontangas, l'arquitecte tècnic Gaietà Bigarós, l'escultor Enric Pladevall i els escultors i tematitzadors Carla Bossi i Francesc Fusté.



Tots ells van ser els encarregats de lliurar el Premi a la Creativitat, que va valorar l'originalitat de la idea, la interpretació del trencadís, el disseny i la composició artística; el Premi a la Tècnica, que va tenir en compte la pulcritud dels acabats, els detalls, la neteja, la precisió i el grau de dificultat; i el del Guanyador, que va avaluar l'obra en el seu conjunt, tant pel que fa al component artístic com la seva execució.



Els alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot es van inspirar en la temàtica de la tramuntana; els de l'INS de Celrà en un globus aerostàtic i els de l'INS de Vilablareix en lesquatre estacions de l'any.



Durant la jornada festiva, tan els guanyadors com la resta de participants van rebre els trofeus corresponents, deixant de banda els premis en forma de dotació econòmica, que es lliuraran directament als centres educatius perquè els destinin a la promoció d'activitats didàctiques. Pel que fa a les columnes de formigó, quedaran exposades durant un temps a les instal·lacions de Materalia i, més endavant, decoraran un espai dels centres educatius o bé es col·locaran en algun punt del municipi al qual pertany l'institut com a patrimoni arquitectònic.



Sobre Materalia



L'empresa Materalia, ubicada a la Tallada de l'Empordà, va néixer el febrer de 2010 en plena crisi de la construcció. Es dedica a la distribució de materials de construcció i prestació de serveis afins, que tant el professional de la construcció com el públic en general pugui necessitar per a fer obres o reformes. La seva visió es basa en aconsellar, gestionar i donar solució als dubtes i problemes, tant d'estètica com tècnics, que sorgeixen en la planificació i l'execució d'una obra, en qualitat d'experts en materials de construcció. Els seus valors són l'honestedat i seriositat en la relació comercial, comportament ètic en els negocis, agilitat de resposta, compromís amb el resultat i excel·lència en el servei. L'àmbit geogràfic de Materalia és l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i La Selva.