El parc aquàtic Aquabrava de Roses amplia les zones verdes

El parc aquàtic Aquabrava de Roses obrirà les portes el 5 de juny i no les tancarà fins l'11 de setembre. Com cada any ho fa amb alguna part de les instal·lacions nova o renovada. Enguany ho farà amb millores al conjunt i amb l'ampliació de les zones verdes i vegetació.

Al parc aquàtic compta amb un total de dinou atraccions per a totes les edats, zones de relax i serveis diversos com restaurants. La zona infantil compta amb atraccions com el vaixell pirata Pirate Island, una piscina d'onades o el Tropic Island amb tobogans i jocs d'escalada.