L'incendi del 2012 a la Jonquera, entre els 10 pitjors del segle XXI a Espanya

Greenpeace ha denunciat aquest dijous que La Jonquera no té plans preventius ni d'emergència local tot i haver patit un incendi greu. L'ONG ha analitzat els 10 pitjors focs del segle XXI i ha situat el del municipi empordanès l'any 2012 en la posició desena. Va cremar més de 10.000 hectàrees de diferents municipis de la comarca. En aquest sentit, avisa que la lluita contra el foc va molt més enllà de la tecnologia, i calen plans per prevenir-los i per abordar-los. A més, remarquen les zones que ja han patit incendis són més proclius a tornar-los a patir. Els deu incendis analitzats es van produir en plena onada de calor, que no explica el seu origen, però sí la causa de la seva propagació i la virulència.

En 2018, el municipi de la Jonquera va patir un altre incendi que va causar talls a l'autopista AP-7. Actualment, s'ha aprovat una franja perimetral que protegeixi al municipi del foc, però no especifica un pla preventiu, d'emergència local o d'autoprotecció, segons Greenpeace.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ho desmenteix. La població disposa des de fa anys de plans d'emergència. En comptes de renovar-los un a un, es va optar per tramitar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (Diprocim) en el qual estan tots els plans integrats.

El pla va ser redactat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà que en conveni amb els ajuntaments va oferir aquest servei tècnic. "Vam participar molt activament en la redacció i tot el desenvolupament", diu l'alcaldessa que remarca que a més van ser els primers que van executar l'obertura de totes les franges, en fem el manteniment i som socis parteners en el projecte Cooperem Europeu de prevenció d'incendis". "Hem patit dos grans incendis i sempre som molt curosos", diu Martínez.

Segons la responsable de la campanya d'incendis de Greenpeace, Mónica Parrilla, és més important invertir en planificació, en investigació de causes judicials i en la millora de les condicions laborals dels bombers que no pas destinar recursos a avions, helicòpters, camions i més efectius.