L'ACA invertirà 240.000 euros en la instal·lació de sis punts de control del nivell d'aigües

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública la instal·lació de sis nous punts de control de les aigües subterrànies a les comarques de la Selva, el Gironès, l'Alt i el Baix Empordà. L'ens preveu invertir prop de 240.000 euros en el projecte que implicarà posar sis piezòmetres als municipis de Llers, Vilobí d'Onyar, Riudellots de la Selva, Cassà de la Selva i Calonge. L'objectiu és controlar i fer seguiment de la quantitat d'aigua de les masses subterrànies presents en aquestes zones. El aparells, que s'habilitaran en un període de quatre mesos, serviran per tenir de manera periòdica dades de nivells d'aqüífers ja que fins ara no hi havia cap punt de control.