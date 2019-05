Promocionen el turisme familiar amb la campanya 'Catalunya, Hola família!'

Un total de 25 destinacions d'arreu de Catalunya i 120 empreses participaran el cap de setmana del 7 al 9 de juny a una nova edició de la campanya «Catalunya, Hola família!», dissenyada per promocionar el turisme familiar. Els establiments oferiran dues nits al preu d'una i han programat unes 200 activitats pensades per a famílies amb nens, que seran gratuïtes o amb descomptes de fins al 50%. Les destinacions participants estan certificades per l'Agència Catalana de Turisme (ACT) amb les marques 'Platja en Família' i 'Natura i Muntanya en Família'. L'any passat, en la primera edició de la iniciativa, van participar 12.000 nens i nenes i les seves famílies.

L'edició d'enguany de la campanya de promoció de turisme familiar es basa en el tema de «caçar» éssers màgics, fent èmfasi en la història i la mitologia del territori. Així, s'ha desenvolupat l'app 'Llegendes en família' que permet a les famílies buscar éssers mitològics i caçar els éssers màgics amagats en boscos, platges, places i parcs de les diferents destinacions certificades.



Comarques de Barcelona



A les comarques de Barcelona les famílies poden buscar la Dona d'Aigua de Santa Susanna, el jove Pirata Dragut de Pineda de Mar, la Llopa de Calella, la Carpa Juanita de Vilanova i la Geltrú, el Drac Gar i Got de Castelldefels o les Bruixes de Berga.

A les comarques de Barcelona hi haurà una vintena d'establiments participants a Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels i Berga.



Dins la categoria de platja



A la categoria de platja també hi ha destinacions tarragonines i gironines com Blanes, Calonge-Sant Antoni, Cambrils, Castell-Platja d'Aro, El Vendrell, Lloret de Mar, Roses, Salou, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí-l'Estartit, Vila-seca-La Pineda Platja. A muntanya, les destinacions són la Vall de Boí, Vall d'Àneu, Pirineus-Noguera Pallaresa, Berga, Vall d'en Bas-Les Preses, Muntanyes de Prades i Els Ports.



Equipament familiar



En la iniciativa també hi participen sis instal·lacions certificades amb la marca 'Equipament familiar': el Zoo del Pirineu, el Centre Gaudí de Reus, l'estació de muntanya Vall de Núria, l'Aquàrium de Barcelona, Illa Fantasia i Catalunya en miniatura.

El turisme familiar representa el 31,9% del turisme a Catalunya, una xifra que arriba al 45% en els mesos d'estiu. Segons les dades de l'Agència Catalana de Turisme, el turisme familiar genera prop de 4.000 milions d'euros.

Tota la informació sobre el programa de promoció de turisme familiar es pot trobar al web Catalunya.com.