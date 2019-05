El darrer ple del mandat a Roses aprova invertir els 2,3 MEUR de romanent

L'Ajuntament de Roses va aprovar –a l'últim ple extraordinari abans de les eleccions municipals, celebrat la setmana passada– la modificació del crèdit número quatre de l'actual pressupost d'un import de 2.710.100 euros. D'aquests, 2.311.000 euros es trauran del romanent líquid de tresoreria per a inversions financerament sostenibles i 399.100 per a despeses que es finançaran amb la baixa d'aplicacions del mateix pressupost de despeses.

De les financerament sostenibles, destaca la inversió al patrimoni cultural de 780.000 euros, dels quals gairebé 740.000 seran per a la primera fase del projecte d'adequació del baluard de Sant Andreu de la Ciutadella per a la seva visita pública, redactat que ja està en exposició pública per consultar i presentar al·legacions. L'altra inversió important és l'adquisició de dos camions destinats a la recollida i transport de residus amb un import de 560.000 euros.

La resta de la modificació de crèdit es destinarà, per una banda, 184.200 euros a despeses corrents com el manteniment i neteja d'espais públics, la recollida i tractament de residus i estudis i treballs tècnics de medi ambient. Per l'altra banda, 12.900 euros a despeses d'inversió per llogar una furgoneta Citroën per l'àrea d'esports. El finançament d'aquests 197.100 euros s'obté de la baixa de crèdit de dos contractes, el de neteja de les platges que ha reduït uns 90.000 euros i el de neteja viària que ha baixat 94.200 euros, i de les despeses en inversió d'adequació de les instal·lacions esportives que ha baixat 12.400 euros.

Projectes que no s'executaran

La proposta d'acord també inclou una rebaixa del crèdit d'1.435.000 euros en urbanisme per projectes que ja es preveu que no s'executaran durant aquest exercici i, per tant, desapareixen les seves partides, com el projecte del Camí Turó de l'Ullastrel (154.000 euros) o la modernització de la zona verda situada entre el carrer del Riu Riudaura i el canal gran de Santa Margarida (150.000 euros).