Entitats i organitzacions juvenils presenten una plataforma unitària per defensar la implementació de la Renda Bàsica Universal (RBU) a Catalunya. Així ho van reivindicat des del Parc de les Tres Xemeneies del Poble Sec, en un acte celebrat aquest 14 de juny en el qual van participar diferents activistes defensors de la mesura.

Des d’aquesta localització, que van reivindicar com a espai històric de la lluita pels drets dels treballadors i treballadores gràcies a la vaga de La Canadenca, la plataforma anomenada És Bàsic va exposar que la campanya de difusió i promoció de la Renda Bàsica Universal que avui comença, arriba en un “context límit, especialment per al jovent”, i en el qual moltes persones no tenen garantit el dret a l’habitatge o pateixen la precarietat i la temporalitat laboral, per exemple.

Carla Andreu, portaveu de la plataforma i membre del Consell Local de Joventut de Figueres, va definir la RBU com una “possibilitat de canvi” en diferents aspectes de la vida de les persones. Així, consideren la RBU com una eina que doti el jovent de capacitat negociadora a l’hora d’accedir al mercat laboral, com una mesura fonamental per a l’emancipació, com una oportunitat per imaginar noves maneres de consumir davant l’emergència climàtica o com un element bàsic per conciliar amb la vida associativa i amb la participació política, entre d’altres.

A l’acte hi va participar i va voler donar valor a aquesta nova plataforma l’activista LGTBI per la Renda Bàsica Universal Ángel Camacho, que també veu en aquesta mesura la possibilitat de canvi de la societat respecte als col·lectius més vulnerabilitzats, per la capacitat d’aquesta renda de dotar d’eines d’alliberament, que permetin acabar amb les violències que pateixen molts col·lectius. També hi va intervenir el membre de l’associació Xarxa Renda Bàsica Bru Lain, que ha celebrat que el jovent sigui la veu de la defensa de la RBU al carrer, i va animar a més entitats, organitzacions i persones individuals a donar suport a la campanya.

Des d’És Bàsic han anunciat que aquest acte ha estat el tret de sortida d’una campanya que tindrà desplegament arreu de Catalunya, a través de la difusió, l’acció al carrer, actes i formacions i les accions sectorialitzades en diferents àmbits de l’associacionisme juvenil per tal de difondre la mesura que reivindiquen. Per ara, ja són presents a xarxes socials i aviat començarà una campanya d’adhesions a la mateixa plataforma a través de la qual es podrà signar un manifest a nivell tan individual com col·lectiu. De moment, diferents entitats juvenils sindicals, polítiques i locals ja en formen part.