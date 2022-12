Els professionals sanitaris atenen des de fa dies més pacients amb virus respiratoris, ara sobretot amb la grip. "El servei d'urgències és la porta d'entrada a l'hospital i ara està molt saturat", afirma el cap d'Epidemiologia del Clínic, el doctor Antoni Trilla, a l'ACN. Altres hospitals es troben en la mateixa situació: a Vall d'Hebron, hi ha una "afluència important" de pacients; al Mar, "molta pressió" i a Sant Pau també incrementen les visites. Aquests hospitals han ampliat llits en edificis annexos i en centres de la seva àrea i alguns han desprogramat operacions. En aquesta situació, Trilla recomana les mesures apreses per la covid i extremar la precaució en cas de símptomes: "Millor quedar-se a casa i no 'regalar' virus per Nadal".

Després que fa uns dies la bronquiolitis arribés al pic, amb incidències molt elevades en els menors de 2 anys, la circulació del virus de la grip porta tres setmanes en clar ascens i es troba ara molt per sobre de temporades anteriors. La taxa de grip és de 72 casos per 100.000 habitants, mentre que la temporada 2019-2020, abans de la pandèmia, se situava en 10 casos en la mateixa setmana de l'any, segons les últimes dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SiViC), actualitzades dimarts d'aquesta setmana.

"El virus número 1 és ara el de la grip i després els dels refredats, que són molts. El virus respiratori sincicial [VRS, el que causa les bronquiolitis] va a la baixa i els pediatres comencen a respirar. En quart lloc, trobem la covid-19", descriu el cap d'Epidemiologia del Clínic, que afegeix, sobre la previsió de l'evolució de la grip: "Està pujant molt i és probable que al voltant de Nadal i Cap d'Any es produeixi el pic, que es preveu amb un alt nombre de casos. Però també es preveu que baixi ràpid".

En aquesta situació, els serveis d'urgències es troben saturats, amb molts pacients amb infeccions respiratòries. "La situació als hospitals és de molta pressió assistencial, i també a la primària. Hi ha força casos d'infeccions, sobretot de malalts crònics, amb més d'una patologia, amb malalties respiratòries o cardíaques, que en aquesta època de l'any poden patir descompensacions", assenyala el doctor Trilla.

Així, el perfil dels pacients a urgències és bastant divers, amb bronquiolitis, grip i covid, però sobretot persones en un estat de salut fràgil que la infecció respiratòria descompensa, coincideixen a destacar alguns dels centres consultats. El doctor Trilla explica que, amb aquesta pressió assistencial, els hospitals es troben amb "més dificultats" per ingressar els pacients, que "moltes vegades han d'esperar en unes condicions que ni de bon tros són les millors", reconeix.

Trilla exposa que quan hi ha una forta pressió a urgències es comencen a desprogramar operacions que es considera que es poden ajornar per disposar de més espai per ingressar pacients i també perquè no hi hauria prou personal per atendre'ls encara que es poguessin obrir. "Cada dia intentem ajustar la situació el millor possible", afirma Trilla.

A l'Hospital del Mar, les visites a urgències superaven fa poc les 200 diàries, un nombre ja elevat, i ara se situen per sobre les 300. Fonts d'aquest hospital consultades per l'ACN assenyalen que aquest augment implica temps d'espera més llargs i que els pacients s'hagin d'esperar als passadissos en una situació que el centre no voldria.

Davant d'aquesta situació, l'Hospital del Mar ha obert 19 llits de suport a urgències i 36 intermedis (tipus sociosanitari) a l'Hospital de l'Esperança, que forma part de Parc de Salut Mar, així com 5 places d'hospitalització a domicili, fins a 25, segons dades facilitades aquesta setmana pel centre. També han suspès algunes operacions de les considerades no urgents per tenir més capacitat a urgències.

A l'Hospital Vall d'Hebron, els ingressos a urgències s'han duplicat aquesta setmana respecte al 5 de desembre per la grip i altres virus respiratoris no covid, expliquen des del centre. L'Edifici Garbí, que es va alçar per la covid-19 i que es va pensar com un espai polivalent de cara al futur, acull des de principis de desembre pacients del pla de contingència d'hivern. Segons fonts de Vall d'Hebron, el funcionament de l'hospital és el "normal" per l'època de l'any i no han hagut de desprogramar activitat.

A l'Hospital de Sant Pau també han augmentat les visites al servei d'urgències i han recorregut als centres sociosanitaris de l'àrea de referència per ampliar la capacitat assistencial.

L'epidemiòleg preveu un Nadal "complicat"

El doctor Trilla preveu que aquest Nadal sigui "complicat" pel que fa a la situació epidemiològica, amb "alta probabilitat de contagi de grip o altres malalties", i demana "prudència".

També recomana algunes de les mesures apreses amb la covid-19 i que, abans d'aquesta pandèmia, no s'haurien imaginat a Catalunya, com la mascareta. Trilla recomana posar-se-la quan s'està amb persones de risc i al transport públic, on és obligatòria tot i que en alguns espais i en algunes hores molts usuaris en fan cas omís.

Pel que fa a l'evolució del coronavirus, el cap d'Epidemiologia de l'hospital barceloní considera que les previsions no són tan robustes com les de la grip però que apunten que serà el gener o febrer. El que es fa difícil per als experts és preveure la magnitud de la pujada de casos.

Trilla insisteix que els grups de risc es posin la quarta dosi

La Comissió de Salut Pública va aprovar aquest dijous la quarta dosi de la vacuna de la covid els menors de 60 anys i el Departament de Salut la començarà a administrar a partir de dilluns als centres d'atenció primària (CAP), segons ha avançat el conseller Manel Balcells aquest divendres. Fins ara només es podien vacunar de la segona dosi de reforç els majors de 60 anys, les dones embarassades i les persones amb malalties cròniques o immunodeprimides, a part dels sanitaris.

"Qui vulgui vacunar-se podrà accedir-hi quan es donin les instruccions. És un bon moment per vacunar-se? Ho és. Però sobretot és molt important insistir que es vacunin els grups de risc", recalca el reconegut epidemiòleg, que indica que la cobertura de la quarta dosi és baixa sobretot en el grup de 60 a 69 anys. Segons el SiViC, la cobertura en aquest grup de la segona dosi de record no arriba al 37% i en canvi és més alta en les persones de 70 a 79 anys (56%) i en els majors de 80 anys (74%).

"Pel que fa a la resta de persones, si creuen que estaran més protegides -perquè per exemple tracten amb familiars que estan immunodeprimits o que per feina veuen molta gent- i se la volen posar, perfecte. La quarta dosi s'assenta tan bé o tan malament com les anteriors. Sabem que els símptomes són lleus i transitoris i ens ofereix un plus de protecció davant la situació complicada de noves variants que esperem que creixi. És una decisió que cadascú ha d'aprendre i, en cas de dubte, que consulti amb el professional sanitari", conclou.