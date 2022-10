El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat la seva intenció de pactar els pressupostos amb JxCat i els comuns. "En els darrers anys hem anat configurant unes majories per aprovar pressupostos que seria bo que es repetissin", ha dit aquest dissabte en unes declaracions als mitjans en la inauguració de la primera edició de la fira de mobilitat elèctrica e-Mobility Experience. Els pressupostos del 2022 es van aprovar amb els vots d'ERC, JxCat i l'abstenció dels comuns. El Govern obrirà una ronda de converses la setmana que ve amb els grups parlamentaris per abordar els pressupostos del 2023. D'altra banda, Aragonès ha acusat el PP d'utilitzar Catalunya "com a excusa per no avançar en drets".

"Que ells ens facin servir com a excusa és el seu problema, nosaltres estem compromesos amb un procés de negociació que avanci cap a la desjudicialització i cap al dret de Catalunya a decidit lliurement el seu futur", ha remarcat. El PP va suspendre el dijous converses amb el PSOE sobre la renovació del CGPJ per la voluntat dels socialistes de rebaixar el delicte de sedició en el marc de la negociació amb Catalunya sobre el 'procés'. Negociació dels pressupostos Aragonès ha explicat que el departament d'Economia i de Presidència portaran les converses amb els grups parlamentaris la setmana que ve. Faran una "primera presentació del marc general dels pressupostos" i intentaran "veure quines són les disposicions de tothom" per negociar.