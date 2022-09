El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que "Catalunya tornarà a votar". "És inevitable", ha dit durant el missatge institucional amb motiu de la Diada de l'Onze de Setembre emès aquest vespre. Aragonès ha reinvindicat el vot de la gent sobre el futur polític del país com a "única manera de resoldre el conflicte amb l'Estat" i ha assenyalat que no hi pensa renunciar "absolutament mai", però ha avisat que cal que des de Catalunya hi hagi la força suficient per aconseguir-ho. "Catalunya votarà. Ho farà més tard o més d'hora en funció de la força que tinguem", ha advertit.

En el seu segon discurs per la Diada des que va arribar assumir la presidència de la Generalitat el 2021, Aragonès ha subratllat que "Catalunya serà el que la ciutadania decideixi" i que "ha de poder escollir entre un estat obsolet que no respon a les necessitats de la ciutadania" o bé "una república catalana amb totes les eines per fer més fàcil la vida de la gent". El dia després de l'aturada completa del servei ferroviari de Rodalies de Catalunya per una incidència d'Adif, ha posat aquest "nefast i inacceptable servei" d'exemple.

El cap del Govern ha aprofitat la seva intervenció per reivindicar els fruits de la taula de diàleg amb l'Estat, com el pacte per desjudicialitzar la política catalana, que creu "imprescindible per facilitar una negociació que abordi d’una vegada el fons del conflicte polític amb l’Estat". És a dir, "la necessitat de donar resposta a la voluntat majoritària, sòlida, transversal de la ciutadania de Catalunya que vol decidir amb llibertat el futur del país", ha insistit.

Tot i que ha recordat que "el conflicte polític amb l'Estat resta pendent de resoldre", ha posat en valor que el diàleg amb el govern espanyol està "aconseguint retornar el conflicte cap a la política". També n'ha destacat que els acords busquen "facilitar la fi de la repressió".

Inflació i obra de Govern

Aragonès no ha oblidat "les urgències del moment" que preocupen la població, com la inflació. Ha reconegut el "moment d'alta complexitat" provocat per l'alça de preus i ha garantit que el seu Govern està "redoblant tot l'esforç per acompanyar la ciutadania". A més, ha augurat una tardor i un hivern "molt complicats".

"L'escalada de preus està afectant seriosament a moltes empreses de tots els sectors, està afectant directament totes les famílies, posant en risc la recuperació econòmica, accentuant les desigualtats i abocant molts ciutadans a tenir dificultats per arribar a finals de mes", ha expressat. Per això, ha afirmat que el Govern "està actuant" i ho seguirà fent "sense descans". "La prioritat del Govern de la Generalitat és estar al costat de la ciutadania especialment en moments difícils com el present", ha dit.

També ha fet referència a alguns dels projectes que està impulsant l'executiu català i a pactes que s'han aconseguit durant la present legislatura, com la nova llei que "reforça el consens lingüístic i educatiu de Catalunya" i que allunya la imposició del 25% de classes en llengua castellana als centres educatius. Així mateix, ha esmentat la intenció del Govern d'impulsar una energètica pública, un 'hub' digital i audiovisual per potenciar la indústria del sector "catalana i en català" i el Pacte Nacional per a la Indústria rubricat aquesta mateixa setmana amb patronals i sindicats.

"Governem amb aquesta mentalitat transformadora, tenint clar cap a on hem d'anar, pensant en la gent, sense oblidar ningú, sense menystenir cap territori. Governem pensant en la Catalunya sencera", ha indicat el president, que ha exalçat el país com a "nació orgullosa de la seva gent, orgullosa de ser com és". "Som una nació on ens cuidem els uns als altres, generant prosperitat, creant oportunitats per a tothom", ha resumit.

Crida a participar de la Diada

Aragonès ha fet una crida a participar dels "diferents actes" de la Diada d'enguany "cadascú d'acord amb les seves pròpies conviccions" però "amb tot l'entusiasme i amb tota la força". Tot i que no ha parlat explícitament de la manifestació independentista de diumenge organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), a la qual ja va avançar que no anirà, ha recordat la tradició històrica de manifestar-se l'Onze de Setembre "per reivindicar el dret a decidir, per reivindicar la independència del país com l’eina necessària i imprescindible per millorar la vida de tota la ciutadania de Catalunya". "Demà, com cada Onze de Setembre, Catalunya tornarà a demostrar que som una nació amb tot el futur per endavant, que ens mou la recerca del benestar, el progrés i la prosperitat de la ciutadania, que ens identifiquem amb la pluralitat i la diversitat del país, i que estem irrenunciablement compromesos amb decidir democràticament el futur de Catalunya", ha conclòs.

El president ha escollit com a escenari del discurs d'aquest any les ruïnes romanes d'Empúries, a l'Escala (Alt Empordà), un dels patrimonis històrics i culturals més rellevants del Mediterrani. El missatge de l'any passat el va pronunciar des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona.