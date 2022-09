Una avaria en el sistema de telecomunicacions ha aturat aquest divendres la circulació de trens de rodalies – rodalies de Barcelona i regionals – i trens de llarga distància que circulen per la via convencional a Catalunya. Tal com ha explicat Adif, els tècnics estan treballant per resoldre l’avaria. Pel que fa a la línia d'Alta Velocitat funciona amb normalitat. Renfe està informant de la situació a través de tots els seus canals de comunicació i atenció al client. Fins que Adif no aconsegueixi solucionar aquesta incidència es recomana utilitzar altres mitjans de transport. Protecció Civil ha activat la prealerta Ferrocat.

🔴🚊 Suspesa la circulació de tots els trens de Rodalies de Catalunya per una incidència en el sistema general de comunicacions d'Adif. Recomanem l'ús de transport alternatiu. pic.twitter.com/hB9jwBiwtq — Rodalies Catalunya (@rodalies) 9 de septiembre de 2022 Segons les primeres anàlisis, la incidència s’hauria registrat aquesta passada matinada durant el procés d’actualització dels sistemes informàtics del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona, que es realitza de forma periòdica. Adif obrirà una investigació per aclarir els fets que han causat la incidència i, a través d’un comunicat, ha lamentat les molèsties produïdes als usuaris. Una incidencia en el sistema de telecomunicaciones mantiene suspendido el servicio ferroviario en todo el ámbito de Barcelona excepto la línea de alta velocidad. Técnicos de Adif están trabajando desde primera hora para solventarla cuanto antes. — INFOAdif (@InfoAdif) 9 de septiembre de 2022