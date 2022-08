El personal dels centres penitenciaris estrenarà nou uniforme a partir de l’octubre. Per primer cop el disseny dels patrons s’ha treballat perquè es pugui escollir entre models per a homes i per dones, d’acord amb les peticions de la plantilla, així com perquè hi hagi disponibles talles grans.

La confecció de la dotació massiva per renovar el vestuari dels professionals de presons ja està en marxa, després d’un procés d’adjudicació de quatre lots: un per renovar el calçat, amb botes i sabates; un de roba, amb pantalons i polos d'estiu i d'hivern, impermeables i jaquetes; un tercer de complements (cinturó, guants, porta guants i porta claus), i el darrer amb tot el necessari per equipar el personal d’oficis, com ara jaquetes de treball i calçat de seguretat. Justícia hi destina 2 milions d’euros per a aquesta primera fase, que suposarà la substitució de tots els uniformes que estan en ús actualment, que van ser dissenyats fa 15 anys i dels quals no s’havia garantit una reposició periòdica. El contracte, per un import total de 5 milions d’euros, permetrà també la reposició de peces que es facin malbé durant els pròxims tres anys. El blau es manté com el color de referència dels professionals penitenciaris de Catalunya. A banda d’incorporar la perspectiva de gènere, les noves peces donen resposta a les necessitats de major confortabilitat, resistència i seguretat, que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i la Direcció General d'Afers Penitenciaris van definir de manera conjunta amb els representants dels treballadors.