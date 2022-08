Els Mossos d'Esquadra faran un total de 919 controls a les carreteres aquest cap de setmana de tres dies, comptant el dilluns festiu. El dispositiu de mobilitat s'iniciarà aquest divendres a les 15 hores coincidint amb l'operació sortida i finalitzarà dilluns a la nit. El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu el desplaçament per carretera de 355.000 vehicles des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i dissabte i un retorn de 210.000 vehicles a partir de dilluns. Tot i que inicialment no es preveu un gruix de trànsit molt elevat, més propi dels caps de setmana de juliol, Trànsit demana extremar la prudència. Enguany, 104 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes.

Dels més de 900 controls que efectuaran els Mossos, 252 seran d'alcoholèmia i drogues, 197 de distraccions, 149 de seguretat passiva, 141 de velocitat i 63 de transports. També hi haurà 117 controls de motocicletes i mesures especials. En total hi participaran 1.040 efectius de trànsit.

Mobilitat i retencions

El tram horari amb més volum de trànsit de l'operació sortida serà aquest divendres, de 13 a 21 h, i dissabte, de 10 a 15 h. Les vies i trams on es poden registrar retencions durant l'operació sortida són l'AP-7 nord (Barberà-Montornès-la Roca), l'A-2 (Cornellà-Sant Joan Despí), la B-30 (Cerdanyola), la C-65/C-31 (Santa Cristina d'Aro), l'N-340 (el Vendrell-Coma-ruga), la C-58 (Montcada) i l'N-II (Jonquera).

Quant al retorn de diumenge es preveu que les hores amb més volum de circulació seran de 17 a 22 h. En aquest cas les retencions poden tenir lloc a l'AP-7 nord (la Jonquera, Sant Celoni – Llinars del Vallès), la C-14 (la Riba-Montblanc), la C-31 nord (Santa Cristina d'Aro), la C-31 sud (Sitges), la C-65/C-35 (Llagostera-Santa Cristina d'Aro), l'N-340 (Torredembarra i el Vendrell) i l'N-II (la Jonquera, Tordera).

Per a aquests quatre dies, el SCT adoptarà diverses mesures especials per garantir la fluïdesa a les carreteres, com ara carrils addicionals.

A més, dilluns, entre les 15 h i les 22 h, hi haurà limitacions als vehicles pesants. Concretament, s'obligarà a circular pel carril dret de la via, no podran fer avançaments i hauran de circular superant els 80 km/h. S'aplicarà als vehicles o conjunts de vehicles, destinats al transport de mercaderies, que superin els 7.500 kg de MMA, que circulin en ambdós sentits en l'horari comprès en el tram de l'AP-7 nord, entre Sant Celoni i Montornès del Vallès.

Reforç a l'AP-7

Amb l'objectiu de rebaixar la creixent sinistralitat a l'AP-7, es donarà continuïtat al reforç de vigilància en aquesta autopista amb controls policials, especialment de velocitat i transport. Per a la vigilància de l'AP-7, també s'ha incrementat el nombre de vols dels mitjans aeris i de rutes que fan els equips mòbils d'informació viària (EMIV).