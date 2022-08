Centenars de viatgers s'han vist afectats aquest dilluns per la suspensió del servei de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona. La ruta d'AVE de la línia Figueres-Madrid s'ha vist aturada per un robatori de fibra òptica que ha obligat a anul·lar el servei.

Entre els usuaris que tornaven de vacances predominava una sensació de resignació mentre que els que en marxaven tenien incertesa per la falta d'informació i el risc de perdre vols. "Teníem un tren fins a Madrid perquè demà viatgem a Costa Rica i tenim un vol des d'allà", explicava Cristina, que no descartava agafar el cotxe i anar-hi directament. "No tenim més remei que aguantar, no podem fer res. L'únic que vull és agafar el tren i anar a París", relatava per part seva en Lluís.